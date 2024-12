Microsoft accusa FTC di aver rivelato la sua indagine antitrust

Microsoft chiede all'ispettore generale della Federal Trade Commission di indagare se la direzione dell'agenzia abbia fatto trapelare in modo improprio notizie relative all'indagine antitrust sulla società e di renderne pubblici i risultati. A riferire per primo che l’indagine era incorso è stata la redazione di Bloomberg, la scorsa settimana. Questa riguarda le attività di licenza software e cloud di Microsoft, l'intelligenza artificiale e le offerte di sicurezza informatica.

La vicepresidente aziendale e vice consigliere generale di Microsoft, Rima Alaily, accusa la dirigenza della FTC di aver fatto trapelare i dettagli dell'indagine. Ciò violerebbe le linee guida etiche dell'agenzia stessa. Dal canto suo, la FTC insegna ai nuovi dipendenti che "l'esistenza di un'indagine è un'informazione riservata", anche se può essere divulgata solo dopo che l'Ufficio Affari Pubblici ha stabilito che il soggetto dell'indagine l'ha già resa pubblica tramite un comunicato stampa o un documento governativo. Tuttavia, le linee guida specificano che la Commissione può effettuare "dichiarazioni appropriate" se ritiene che ciò sia "nell'interesse pubblico".

Microsoft: azienda ha appreso della richiesta di informazioni della FTC dalla stampa

Alaily scrive che le informazioni e le fonti nell'articolo di Bloomberg "suggeriscono fortemente" che i dettagli provengano "dall'interno della FTC". La manager Microsoft afferma che l'articolo "sembra essere coerente con una sfortunata tendenza degli ultimi due anni in cui la FTC ha fatto trapelare strategicamente informazioni non pubbliche", citando un rapporto di settembre dell'ispettore generale della FTC che ha rilevato un volume "in costante aumento" di "divulgazioni non autorizzate" di informazioni non pubbliche alla stampa. La FTC ha rifiutato di commentare la lettera di Microsoft. L’azienda sostiene di aver appreso della richiesta di informazioni della FTC "come il resto del mondo, attraverso la storia di Bloomberg". Alaily ricorda poi che, anche quando ha chiesto allo staff della FTC la validità della storia, non hanno voluto confermare l'esistenza della richiesta di informazioni. Infine, aggiunge che Microsoft non ha ancora visto la richiesta di informazioni riportata dalla stampa.

La lettera è l'ultimo esempio di un approccio più aggressivo che Microsoft ha adottato negli ultimi mesi per quanto riguarda l'esame antitrust della sua attività. A ottobre, Alaily ha accusato Google di aver lanciato un gruppo di astroturf "per screditare Microsoft presso le autorità di concorrenza e i decisori politici e fuorviare il pubblico".

Negli ultimi anni, Microsoft è passata per lo più inosservata come bersaglio di cause legali antitrust, mentre i suoi pari Big Tech sono stati colpiti da lamentele da parte degli enti regolatori statunitensi. Tuttavia, adesso è sempre più sotto esame sia negli Stati Uniti che in Europa. I motivi di ciò sono ad esempio i vari problemi di sicurezza informatica, l'acquisizione dello studio di videogiochi Activision Blizzard e la sua partnership con OpenAI. Ad oggi non è chiaro come finirà questa nuova indagine antitrust. Tutto dipenderà da come i funzionari della nuova amministrazione Trump vedranno la questione.