Microsoft accelera il rollout di Windows 11 24H2: aggiornamenti forzati per milioni di utenti

Microsoft sta adottando una strategia più aggressiva per accelerare la distribuzione di Windows 11 24H2, portando il nuovo sistema operativo su milioni di dispositivi tramite un sistema di aggiornamento forzato. Questa iniziativa riguarda tutte le versioni precedenti di Windows 11, incluse 23H2, 22H2 e 21H2, a meno che non siano gestite da reparti IT aziendali. L'obiettivo è chiaramente spingere gli utenti verso l'adozione della nuova versione, anche senza il loro esplicito consenso.

Secondo quanto riportato in un bollettino ufficiale dell'azienda di Redmond, gli utenti avranno la possibilità di posticipare l'installazione per un massimo di quattro settimane, ma non potranno evitarla completamente senza ricorrere a procedure tecniche più complesse. Questa decisione ha suscitato non poche critiche, soprattutto da parte di coloro che possiedono dispositivi con spazio di archiviazione limitato. Per molti, l'approccio adottato da Microsoft limita significativamente la libertà di scelta, generando potenziali disagi.

Una campagna promozionale a tratti invadente

La campagna promozionale per l'adozione di Windows 11 24H2 non si limita ai soli utenti delle versioni precedenti di Windows 11. Anche gli utenti di Windows 10 stanno ricevendo pressioni per effettuare l'aggiornamento, con popup e schermate a pieno schermo che invitano al passaggio. Questo approccio ha portato molti a lamentarsi dell'invasività della strategia promozionale, ma riflette l'urgenza di Microsoft nel garantire una transizione rapida prima della fine del supporto ufficiale per Windows 10, prevista per ottobre 2025.

Nonostante gli sforzi, i numeri mostrano una significativa resistenza al cambiamento. Secondo i dati StatCounter di aprile 2023, Windows 10 detiene ancora il 52,94% della quota di mercato, mentre Windows 11 si ferma al 43,72%. Questo evidenzia come molti utenti considerino ancora il vecchio sistema operativo più stabile e meno esigente dal punto di vista delle risorse hardware. Le preoccupazioni sulla compatibilità hardware e sulla stabilità del nuovo aggiornamento 24H2 rappresentano un ulteriore ostacolo alla migrazione.

Come effettuare l'aggiornamento

Per chi desidera effettuare manualmente l'aggiornamento, è possibile accedere al menu "Impostazioni > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti". Tuttavia, è altamente consigliato verificare preventivamente la compatibilità hardware del proprio dispositivo per evitare problemi successivi. Questa verifica è particolarmente importante per gli utenti con hardware meno recente, che potrebbero incontrare difficoltà nell'adattarsi ai requisiti del nuovo sistema operativo.