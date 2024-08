Microsoft 365: Teams aggiungerà hub per tutti i team e i canali

Alcune settimane fa, Tom Warren di The Verge ha riferito che Microsoft stava lavorando ad alcune modifiche all'interfaccia utente per Microsoft Teams. Tali modifiche avrebbero combinato sia la chat di testo che i canali con un nuovo design dell'interfaccia utente. Questa settimana, il sito della Microsoft 365 Roadmap ha aggiunto una nuova voce. Questa sembra suggerire che qualcosa di simile a quanto riportato da Warren sarebbe stato aggiunto alla versione desktop in ottobre. Secondo quanto riportato sulla roadmap: “una nuova visualizzazione ‘i tuoi team e i tuoi canali’ ti fornisce un hub centralizzato in cui puoi vedere tutti i tuoi team e accedere ai loro canali da un'unica pagina. Questa interfaccia semplifica i tuoi flussi di lavoro, consentendoti di accedere e gestire rapidamente i tuoi team e canali”.

Microsoft 365: i nuovi aggiornamenti in arrivo in autunno

Un'altra funzionalità Mesh in arrivo sulle versioni desktop e Mac di Teams a ottobre migliorerà le interazioni nelle riunioni Mesh multisala. Secondo Microsoft: “i partecipanti agli eventi Mesh ora possono vedere le mani alzate e le reazioni dei partecipanti in altre stanze durante eventi Mesh di grandi dimensioni e multisala. Ciò crea un maggiore senso di feedback del pubblico nel suo insieme in tutte le stanze di un evento Mesh e aumenta il coinvolgimento totale del pubblico”.

Ci sono anche alcune nuove funzionalità audio in arrivo in Mesh for Teams a ottobre. Come riportato sul sito della Microsoft 365 Roadmap, verrà aggiunto l’audio spaziale. Questa funzionalità migliorerà l’esperienza degli utenti durante le riunioni. Inoltre, a novembre, gli utenti Mesh di Teams per piattaforme desktop, Mac e Android potranno utilizzare Microsoft Whiteboard negli ambienti Mesh 3D. Secondo l’azienda di Redmond, questa funzionalità consentirà agli utenti di collaborare spazialmente come avatar su una lavagna 2D presente nello spazio virtuale ed è disponibile su PC e dispositivi Meta Quest.

Il sito Microsoft 365 Roadmap ha anche rivelato che a settembre Copilot in Microsoft 365 aggiungerà suggerimenti rapidi nella chat di Copilot. Inoltre, verrà anche introdotta la generazione di immagini. Infine, il nuovo Outlook per Windows e il Web aggiungeranno una funzionalità in ottobre che aggiungerà una funzione "sempre attiva". Ciò consentirà agli utenti di vedere chi è in ufficio in base all'orario di lavoro e alla posizione.