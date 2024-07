Microsoft 365 Roadmap: in arrivo miglioramenti per Outlook

La Microsoft 365 Roadmap solitamente introduce svariate migliorie per diverse app di produttività, come ad esempio Microsoft Teams. Questa settimana, non sono stati lanciati molti aggiornamenti interessanti. Le uniche novità degne di nota riguardano l’app Outlook. In primis, entro la fine di luglio, una funzionalità inclusa nell'app Outlook per Windows classica sarà finalmente disponibile nella nuova app Outlook e sul web. Come riportato sul sito della Roadmap: “con questo aggiornamento, i clienti potranno aggiungere app alle proprie riunioni, in modo simile a come possono farlo nella versione classica di Outlook per Windows”. Un'altra funzionalità che verrà aggiunta alla nuova app Outlook e sul web a settembre riguarda le funzioni del calendario. Secondo la Microsoft 365 Roadmap: “quando sei concentrato sulla griglia del calendario, sarai in grado di navigare tra le fasce orarie sul calendario tramite i tasti freccia sinistra/destra/su/giù nelle visualizzazioni giorno, settimana e settimana lavorativa”.

Microsoft 365 Roadmap: le altre novità che verranno introdotte su Outlook

Ad agosto, la nuova app Windows di Outlook e la versione web disporranno di alcune funzionalità di riepilogo delle riunioni. Come riportato da Microsoft: “poco dopo la fine di una riunione, i partecipanti alla riunione riceveranno automaticamente una serie di tutti gli elementi della riunione nel calendario per il nuovo Outlook in Windows e Web. Questo set include un punto di accesso rapido alla pagina di riepilogo della riunione, alla trascrizione, alla registrazione e a tutti i file condivisi. Per gli utenti con accesso al riepilogo intelligente della riunione, oltre al punto di accesso al riepilogo intelligente in Microsoft Teams, gli utenti vedranno anche punti salienti come il numero di relatori, il numero di menzioni di nomi e le attività suggerite direttamente in Microsoft Outlook”.

Ad agosto, alcune modifiche alle opzioni Ordina e Filtra verranno aggiunte alla nuova app Windows Outlook e sul web. Secondo la Microsoft 365 Roadmap: “Ordina e Filtra ora saranno pulsanti separati nell'Elenco messaggi. Ciò renderà più semplice modificare separatamente i valori Ordinato per e Filtrato per”. Dallo stesso mese, gli utenti Android e iOS di Outlook potranno chattare con il chatbot AI Copilot. A novembre, l'app Outlook per Android aggiungerà l'impostazione di avanzamento automatico della posta elettronica.

Infine, gli utenti dell'app Outlook classica per Windows riceveranno nel prossimo futuro alcune nuove funzionalità di Copilot. Come riportato sul sito della Roadmpa: “nella versione classica di Outlook per Windows, quando compongono un messaggio di posta elettronica, i clienti possono selezionare porzioni di testo nel messaggio e utilizzare Copilot per riscriverlo. Gli utenti possono fornire istruzioni dettagliate su come riscrivere e anche modificare tono e lunghezza”. La funzionalità verrà rilasciata in una versione di anteprima a ottobre, seguita dalla disponibilità generale a novembre.