Microsoft 365: l'annuncio della trial blocca Windows

Nel corso degli ultimi giorni, alcuni utenti hanno segnalato di stare riscontrando serie difficoltà nel riuscire ad accedere al desktop di Windows a causa del palesarsi di alcuni annunci particolarmente invasivi relativi all’attivazione di Microsoft 365, la suite per la produttività e la collaborazione del colosso di Redmond, in quanto mostrati a tutto schermo e praticamente impossibili da rimuovere… a meno che non venga sottoscritto l'abbonamento proposto!

Microsoft 365: gli annunci su Windows impediscono di accedere al desktop

Il fastidioso annuncio che viene mostrato a tutto schermo sparisce infatti solo in caso di accettazione della prova gratuita del servizio che successivamente viene rinnovata a pagamento (ovviamente non è obbligatorio mantenere la sottoscrizione attiva e si può annullare il rinnovo in qualsiasi momento). Ad altri utenti vengono invece mostrati dei pulsanti mediante cui è teoricamente possibile accettare o rifiutare la sottoscrizione, ma cliccando su entrambi si viene comunque rimandati alla pagina per il pagamento.

Considerando che non vi è alcun modo di aggirare l’annuncio, se non sottoscrivendo l’offerta proposta, l’unica cosa che è possibile fare per poter accedere regolarmente al desktop di Windows è quindi quella di inserire i dati della propria carta di credito, attivare la prova gratuita e procedere poi con l’annullamento dell’abbonamento in un secondo momento mediante il proprio account Microsoft.

È probabile che si tratti di un bug e non di un’imposizione da parte dell'azienda. Per cercare di far luce sulla questione, la redazione BleepingComputer ha interpellato il colosso di Redmond, ma per il momento non ha ancora ricevuto risposta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.