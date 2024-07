Microsoft 365 Insider: arriva editor Python in Excel

Nel settembre 2023, Microsoft ha rivelato che stava lanciando un programma aggiuntivo Python Editor per la sua app per fogli di calcolo Excel in Windows. Il componente aggiuntivo facoltativo e sperimentale proveniva dalla divisione Excel Labs. Nelle scorse ore, i membri del programma Microsoft 365 Insider nel canale Beta possono provare un nuovo editor Python integrato incluso nell'app Excel stessa.

In un post sul blog, Microsoft afferma di aver apportato anche alcune modifiche e miglioramenti all'editor Python in Excel. Ciò include una nuova interfaccia utente che è ancora "fedele al design originale". Questa è ora visibile nell'app facendo clic sulla scheda Formule. Nella sezione della scheda in si vede l'icona Inserisci Python, dovrebbe esserci anche una nuova icona dell'editor. Gli utenti possono cliccare su di esso per avviare l'editor Python. Microsoft ha aggiunto: “dall'editor Python, puoi visualizzare un elenco di tutte le celle Python nel tuo foglio di calcolo. Ogni cella viene trattata come quella di una cella di codice in un notebook Jupyter. Nel riquadro Editor Python è possibile modificare le celle ed eseguirle. L'output della cella Python può essere visualizzato in modo nativo nel foglio di calcolo Excel, sia esso testo semplice, numerico o anche una visualizzazione o DataFrame”.

Microsoft 365 Insider: Python Editor disponibile anche come add-on su Excel Lab

La nuova funzionalità dell'editor Python in Excel include anche funzionalità come Intellisense, colorazione e funzioni per aiutare gli utenti a codificare Python in Excel. Sebbene gli utenti di Microsoft 365 Insider Beta possano accedere all'editor Python in Excel, continuerà a essere disponibile come componente aggiuntivo tramite Excel Labs per gli utenti che non partecipano al programma Insider. Non si sa quando la funzionalità Python Editor in Excel diventerà generalmente disponibile per tutti gli utenti Windows. Nel frattempo, il supporto effettivo per l'utilizzo di Python in Excel è iniziato a essere implementato a giugno per gli utenti Enterprise, Business, Education, Family e Personal. Gli utenti devono comunque utilizzare le build Windows Current Channel (Anteprima) nella versione 2406 (build 17726.20016).