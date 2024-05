Microsoft 365: ecco tutte le novità, Teams, Copilot ed Excel

Nonostante il fine settimana festivo negli Stati Uniti, il sito web della roadmap di Microsoft 365 continua a rilasciare interessanti novità per la prossima settimana e i mesi futuri. Ecco alcune delle principali novità in arrivo.

Microsoft Teams

Una delle principali novità per Microsoft Teams è l'introduzione delle "Channel Cards". A partire da luglio, le versioni desktop e Mac di Teams beneficeranno di questa nuova funzionalità. Le Channel Cards offriranno una panoramica rapida delle informazioni chiave su un canale, inclusi i membri e il suo scopo, migliorando così l'efficienza nella gestione e nella comprensione dei canali.

Outlook

Diversi miglioramenti sono in arrivo anche per Outlook. L'interfaccia dell'assistente di pianificazione in Outlook per Windows e sul web verrà aggiornata per migliorare la leggibilità e la fruibilità. Le modifiche includono una griglia migliorata, una visualizzazione della disponibilità più chiara e una barra di disponibilità combinata, rendendo più semplice e intuitiva la pianificazione degli appuntamenti.

Inoltre, a partire da settembre, la nuova app Outlook per Windows supporterà la firma e la crittografia S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions), aumentando la sicurezza delle comunicazioni email.

Un altro importante aggiornamento riguarda Copilot Compose. Tutte le versioni di Outlook riceveranno miglioramenti a questa funzione, tra cui un'interfaccia utente più raffinata e leggera. Questi aggiornamenti saranno rilasciati in anteprima a luglio e poi distribuiti completamente ad agosto.

Excel

Excel non è da meno e riceverà nuove funzioni Copilot a giugno per desktop, web e iOS. Una delle nuove funzioni permetterà a Copilot di attivare la casella di modifica su qualsiasi foglio di lavoro, indipendentemente dalla selezione, e di ragionare sulla tabella o sull'intervallo di dati più vicino all'area selezionata. Un'altra nuova funzione consentirà a Copilot di ragionare su intervalli di dati con una singola riga di intestazioni, anche se non si tratta di tabelle Excel.

Staremo a vedere quale sarà la reazione dell'utenza a questi e ai prossimi aggiornamenti.