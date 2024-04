Microsoft 365: annunciate nuove funzionalità Copilot per Outlook

Microsoft, nella sua Roadmap settimanale di Microsoft 365, ha aggiunto una novità interessante riguarda la nuova app Outlook per Windows, nonché Outlook sul Web. A partire da luglio tali app riceveranno una funzionalità basata su Copilot che dovrebbe aiutare gli utenti a prepararsi per le prossime riunioni. Come riportato sul sito ufficiale dell’azienda di Redmond: “Copilot può identificare e riassumere i punti chiave così potrai prepararti in pochi minuti. Quando hai una riunione imminente, Copilot ti mostra in modo proattivo un pulsante ‘Prepara’ nella tua casella di posta che ti aiuta a ottenere rapidamente il contesto per la riunione fornendo un riepilogo della riunione e mostrando e riepilogando i file rilevanti sfruttando la potenza di Microsoft Graph”.

Microsoft 365: le novità della Roadmap per Teams

Un'altra funzionalità di Microsoft 365, in arrivo per Outlook sul Web, sarà l'aggiunta di To Do di Microsoft al suo programma di avvio delle app. Questa sostituirà il modulo delle attività correnti. Tuttavia, tale cambiamento non avverrà fino a settembre. La Roadmap ha poi svelato alcune novità per quanto riguarda Microsoft Teams. L'azienda di Redmond prevede di lanciare a maggio una nuova funzionalità su tutte le piattaforme Team che introdurrà nuove opzioni per le chat di gruppo. Secondo Microsoft, infatti: “Gli utenti possono ora accedere alle applicazioni nelle chat di gruppo con persone esterne alla propria organizzazione, favorendo una migliore collaborazione, interattività e produttività. L'host della chat di gruppo che coinvolge partecipanti esterni può installare, rimuovere o aggiornare le applicazioni affinché possano essere utilizzate da tutti i membri”.

Un'altra funzionalità per Teams su PC, Mac e Web in arrivo nel mese di aprile aggiungerà il supporto per i comandi slash. Gli utenti potranno semplicemente digitare slash nella casella di composizione di Teams e selezionare un comando. Ciò li aiuterà a completare rapidamente l'attività. Infine, sempre nel mese di aprile, l'app web Microsoft Forms consentirà agli utenti di inviare moduli ad altri con alcuni campi già compilati. L’azienda afferma che ciò “semplificherà l'esperienza degli intervistati e migliorerà la precisione dei dati”.