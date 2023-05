Razer è un'azienda nota per il suo catalogo di periferiche da gaming di assoluta qualità, tra le migliori dell'industria. Tra le sue proposte c'è anche il Seiren Mini, un microfono USB pensato principalmente per chi crea contenuti per il web come video, podcast, dirette streaming e così via. Il suo prezzo è solitamente di 59,99€, ma oggi su Amazon è attivo uno sconto immediato del 33% e questo significa che lo paghi solo 39,99€. Spedizione compresa, ovviamente.

Il Razer Seiren Mini è il microfono USB per gli streamer: Amazon oggi lo sconta del 33%

Il Razer Seiren Mini è un microfono compatto di fascia alta. Non farti ingannare dunque dalle dimensioni, perché con Razer - colosso specializzato in device per il gaming - la qualità è sempre di casa.

Il design è semplice ed elegante, con una struttura compatta che lo rende ideale per l'uso su scrivanie e spazi ridotti. Nonostante le dimensioni ridotte, le prestazioni audio sono eccezionali. Il microfono di Razer utilizza infatti un singolo capsulato a condensatore da 14mm che cattura la tua voce in modo chiaro e nitido e riduce al minimo il rumore di fondo indesiderato.

Il Seiren Mini è dotato di supporto regolabile che ti permette di inclinare e posizionare il microfono in base alle tue preferenze. Il supporto è stabile e sicuro, ma in alternativa puoi utilizzare un braccio per microfono o un supporto da tavolo compatibile per tenerlo nella posizione preferisci.

Come anticipato in apertura, il microfono Razer si collega al tuo computer semplicemente tramite USB, quindi la compatibilità non è assolutamente un problema. Non è richiesta l'installazione di driver aggiuntivi e questo semplifica la configurazione. È una periferica di tipo plug-and-play.

