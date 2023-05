Su Amazon ha preso il via la Gaming Week, ovvero il festival degli sconti su periferiche realizzate appositamente per l'intrattenimento videoludico. Le offerte dureranno fino al 28 maggio, salvo esaurimento scorte. Questo significa che è meglio sbrigarsi, perché alcuni sconti sono davvero clamorosi. Come il -38% attivo sull'HP Victus 16-d0031nl con Intel Core i5 e soprattutto scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060.

Il prezzo del super notebook da gaming è di 1.449 euro, ma oggi lo paghi solo 899,99€, spedizione inclusa. Si tratta del nuovo minimo storico per questa precisa configurazione, non fartela sfuggire.

HP Victus 16 con GeForce RTX 3050: Amazon ti fa risparmiare 400€!

L'HP Victus 15,6" si presenta con un design accattivante pur essendo decisamente minimal. Ed è una notizia, perché solitamente i notebook da gaming hanno quel look pieno di fronzoli che alla lunga potrebbe anche stancare. Questo significa che il Victus si presta benissimo a qualsiasi tipo di situazione, anche quelle più formali: lo puoi portare con te ovunque, anche al lavoro o all'università.

Senza girarci troppo intorno, ti dico però che la punta di diamante è la sua scheda tecnica. Ma procediamo con ordine:

Display IPS FHD da 15,6" 144Hz con antiriflesso

Sistema audio firmato Bang & Olufsen

RAM da 16GB DDR4-SDRAM (3200MHz)

(3200MHz) Archiviazione su SSD da 512GB NVMe TLC M.2

Wi-Fi 6

Processore Intel Core i5-11400H (max 4.5 GHz)

(max 4.5 GHz) Scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB DDR6.

Non penso sia necessario aggiungere altro. A soli 799,99€ - grazie al super sconto Amazon di 550€ (-38%), ti ricordo - aggiungi al tuo carrello un notebook di una potenza straordinaria, che puoi sfruttare anche per il più sfrenato editing di foto e video. Potrai giocare a tutti i titoli che vorrai, anche quelli notoriamente più "pesanti".

L'HP Victus 16" - con tutti i pro che Windows 11 ha da offrire - è un notebook completo, ideale per il gaming ma affidabile al 100% anche in tutte le altre attività che vuoi svolgere: editing, streaming e così via.

