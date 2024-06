Metà prezzo + tre mesi extra gratis su ExpressVPN: attivala subito

Non capita spesso di trovare una VPN di qualità a metà prezzo, e con tre mesi extra inclusi. ExpressVPN ha messo infatti sul piatto una promozione che sta facendo ingelosire tutti gli altri provider VPN. Se ti stai chiedendo perché tutti parlano di questa offerta, preparati a scoprirlo e a correre ad attivarla.

Metà prezzo con tre mesi extra: un'occasione da non perdere

ExpressVPN è sulla bocca di tutti per una ragione: è una VPN affidabile, veloce e sicura, quindi una scelta obbligata. Ora che il costo è dimezzato, la tentazione di metterci sopra le mani è irresistibile.

Normalmente, il servizio costa 12,46 euro al mese, ma con questa nuova promozione, puoi attivarla pagando soltanto 6,42 euro al mese. Come? Basta optare per il piano annuale, che non solo ti fa risparmiare, ma ti regala anche tre mesi extra gratis. In più, hai la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

A livello di funzionalità, ExpressVPN ti offre la connessione senza limiti di banda, la crittografia di livello militare per proteggere i tuoi dati, e la politica no log che assicura che nessuno monitori la tua attività online. Inoltre, potrai contare su migliaia di server in tutto il mondo per aggirare tutti i blocchi geografici.

Non dimentichiamo il vantaggio extra: la possibilità di sfruttare alcuni server italiani. In più, ci sono app per ogni piattaforma immaginabile, dal tuo smartphone al router. Detto questo, ti invitiamo a non perdere l'occasione di avere ExpressVPN a metà prezzo con tre mesi extra. Fatti questo bel regalo tecnologico e naviga in libertà, sicurezza e senza tracce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.