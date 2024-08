Meta: nuovo accordo di licenza con Universal Music Group

Meta e Universal Music Group hanno annunciato una partnership ampliata che coinvolge Facebook, Instagram, Messenger, Horizon, Threads e WhatsApp. Questa nuova collaborazione globale pluriennale amplierà le opportunità creative e commerciali per gli artisti UMG e i cantautori dell'Universal Music Publishing Group (UMPG) attraverso i servizi online di Meta. Entrambe le società vogliono garantire che artisti e cantautori siano ricompensati equamente e prevenire contenuti non autorizzati generati dall’intelligenza artificiale che potrebbero influenzare gli artisti. Questo nuovo accordo consentirà a UMG, ai suoi artisti e cantautori di espandere le proprie opportunità di monetizzazione attraverso video in formato breve (Reels). Inoltre, per la prima volta, UMG ha stipulato un accordo con Meta per concedere in licenza la musica per WhatsApp. Questa piattaforma ha infatti quasi 2 miliardi di utenti attivi e offre agli artisti un grande potenziale per generare un nuovo flusso di entrate.

Meta: l’approccio etico dell’azienda alla musica AI

Il nuovo accordo arriva anche sulla scia di una causa relativa all'intelligenza artificiale intentata dalla Recording Industry Association of America (che rappresenta UMG e altre grandi etichette) contro le startup di generazione musicale Udio e Suno. La causa sostiene che le due società hanno addestrato i loro modelli di intelligenza artificiale utilizzando musica protetta da copyright. All'inizio di agosto, Sudo ha ammesso pubblicamente di aver utilizzato brani protetti da copyright, ma ha affermato che era legale ai sensi del fair use. Nel frattempo, Meta afferma di adottare un approccio etico alla musica AI, rilasciando solo modelli AI generativi (AudioCraft , MusicGen e Jasco. Secondo l’azienda si tratta di modelli addestrati con "musica di proprietà di Meta e specificamente concessa in licenza".

Inoltre, questa è la prima volta che gli utenti di WhatsApp e possono condividere musica con licenza di UMG all'interno dell'app di messaggistica istantanea. L’accordo include poi anche Threads, l'app di social networking di proprietà di Meta e il diretto concorrente di X (Twitter). Bisogna comunque ricordare che Meta e UMG hanno già stretto una partnership nel 2017. È stata la prima volta che una grande azienda musicale ha consentito agli utenti di Facebook di caricare e condividere video contenenti brani del suo catalogo musicale.