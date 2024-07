Meta non rilascerà il suo modello AI multimodale Llama in UE

Meta afferma che non lancerà Llama, il suo prossimo modello di intelligenza artificiale multimodale – in grado di gestire video, audio, immagini e testo – nell’Unione Europea. Secondo l’azienda di Menlo Park ciò dipende dalle norme restrittive presenti in UE. Tale decisione impedirà quindi alle aziende europee di utilizzare il modello multimodale, nonostante sia rilasciato sotto licenza aperta. Come rivelato dal portavoce di Meta, Kate McLaughlin, al sito The Verge: "rilasceremo un modello multimodale Llama nei prossimi mesi, ma non nell'UE a causa della natura imprevedibile del contesto normativo europeo".

La scorsa settimana, l’Ue ha finalizzato le scadenze di conformità per le società del settore AI ai sensi della sua nuova legge sull’intelligenza artificiale. Le aziende tecnologiche che operano nell’UE avranno tempo fino ad agosto 2026 per conformarsi alle norme in materia di copyright, trasparenza e usi dell’intelligenza artificiale. La decisione di Meta segue una mossa simile di Apple. L’azienda di Cupertino ha infatti recentemente affermato che probabilmente escluderà l’UE dal lancio di Apple Intelligence a causa delle preoccupazioni relative al Digital Markets Act. La società di Menlo Park ha anche interrotto i piani per rilasciare il suo assistente AI nell’UE e sospeso i suoi strumenti di intelligenza artificiale generativa in Brasile. Ciò a causa delle preoccupazioni sollevate sulla conformità alla protezione dei dati.

Meta: modello LLama 3 di solo testo sarà disponibile in UE

Meta afferma che i suoi modelli di intelligenza artificiale multimodale saranno utilizzati in prodotti come gli occhiali intelligenti Meta Ray-Ban. Secondo Axios, l’affronto di Meta nell’UE si estenderà anche ai futuri rilasci di modelli di intelligenza artificiale multimodale. Tuttavia, viene esclusa una versione più grande, di solo testo, del modello Llama 3 che Meta afferma sarà disponibile per i clienti dell’UE. Ciò lascia ancora una situazione difficile per le aziende al di fuori dell’UE che speravano di fornire prodotti e servizi che utilizzano questi modelli, poiché non potranno offrirli in uno dei più grandi mercati economici del mondo.

L’UE non ha commentato la decisione di Meta. Tuttavia, la decisione di Apple di limitare potenzialmente l’implementazione dell’intelligenza artificiale è stata già criticata dal commissario europeo per la concorrenza, Margrethe Vestager.