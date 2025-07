Meta aggiorna Edits: musica royalty free, editing avanzato e nuovi effetti vocali

Nel panorama in continua evoluzione del video editing, l’innovazione gioca un ruolo cruciale per i professionisti e gli appassionati che desiderano distinguersi nel mondo digitale. Oggi, una nuova rivoluzione si affaccia all’orizzonte grazie agli ultimi aggiornamenti dell'app di Meta, che ha potenziato la sua piattaforma Edits con una serie di strumenti pensati per offrire ai creator un’esperienza di creazione ancora più avanzata, flessibile e professionale.

Questi aggiornamenti segnano un punto di svolta, confermando la volontà dell’azienda di rispondere concretamente alle esigenze della sua community globale di content creator.

Nuova libreria di musica royalty free

Tra le novità più rilevanti introdotte da Meta nell’ultima versione di Edits spicca la nuova libreria di musica royalty free, un’aggiunta strategica che semplifica enormemente il lavoro di chi crea contenuti video destinati alle piattaforme social.

La presenza di una sezione dedicata, facilmente accessibile tramite una tab specifica all’interno della schermata di selezione musicale, permette agli utenti di integrare nei propri progetti tracce musicali di alta qualità senza il rischio di incorrere in violazioni di copyright o limitazioni legate alla monetizzazione. Questo significa che i creator possono concentrarsi sull’aspetto creativo, sapendo di avere a disposizione un catalogo musicale sicuro e versatile, ideale per dare personalità e ritmo ai propri video.

Keyframe editing

Ma l’evoluzione di Edits non si ferma qui. Uno degli strumenti più richiesti dalla community, il keyframe editing, fa il suo debutto nell’app, portando con sé un livello di controllo e precisione finora riservato a software professionali.

Grazie a questa funzione, disponibile inizialmente su dispositivi iOS, è possibile modificare in modo dettagliato elementi come sticker, testi e ritagli, posizionandoli esattamente dove e quando si desidera all’interno della timeline del video. Il keyframe editing rappresenta una svolta per chi desidera dare vita a contenuti dinamici e personalizzati, offrendo la possibilità di orchestrare animazioni complesse e transizioni fluide con una semplicità d’uso che non sacrifica la potenza degli strumenti professionali.

Nuovi effetti vocali

L’esperienza di video editing viene ulteriormente arricchita dalla presenza di dieci nuovi effetti vocali, pensati per offrire ai creator una gamma ancora più ampia di possibilità espressive. Questi effetti permettono di trasformare la propria voce in modi creativi e originali, spaziando da tonalità spettrali a quelle robotiche, e consentendo di aggiungere un tocco distintivo e coinvolgente ai propri contenuti. L’integrazione di questi effetti vocali apre la strada a narrazioni più immersive e divertenti, stimolando la sperimentazione e l’originalità nella produzione di video.