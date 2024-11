Messenger introduce videochiamate HD e altre funzionalità AI

Meta ha recentemente annunciato che aggiungerà le videochiamate HD e la soppressione del rumore alla sua app Messenger. Oltre l’app includerà anche diverse altre funzionalità come gli sfondi AI che aiutano a portarla alla pari con altre popolari app di videochiamata per smartphone. Le videochiamate HD sono abilitate di default su Wi-Fi, ma è anche possibile attivarle anche quando si usa la connessione dati. Per fare ciò basta recarsi nel menu "Impostazioni chiamata" e abilitare l’opzione dedicata. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti troveranno anche opzioni per regolare la cancellazione del rumore o cambiare l'uscita audio della chiamata.

Messenger: introdotti messaggi video, sfondi AI e novità per Siri

Gli utenti Messenger possono anche lasciare messaggi vocali audio o video quando i contatti non sono disponibili, come una segreteria telefonica digitale. Quando qualcuno non risponde a una chiamata, basterà toccare il nuovo pulsante "Registra messaggio" in modo da inviare una registrazione audio o video. App come Google Meet, Zoom e FaceTime hanno già tutte queste funzionalità, e in alcuni casi da molti anni. Lo stesso vale per gli sfondi generati dall'intelligenza artificiale, almeno per Zoom e Meet. Per provarli all'interno di Messenger, basta toccare l'icona degli effetti nella barra laterale di una chiamata. In seguito, bisognerà soltanto descrivere l’immagine che si desidera ottenere in una casella di richiesta e Meta AI genererà uno sfondo per te.

Meta ha lanciato la generazione di immagini AI altrove, anche nelle chat di Messenger e su Facebook e Instagram. Infine, Meta ha aggiunto chiamate e messaggi a mani libere tramite l'assistente vocale Siri di Apple. Su dispositivi iOS, gli utenti possono chiedere all’assistente vocale di aiutarli a effettuare chiamate e messaggi chiedendo qualcosa come "Ehi Siri, invia un messaggio a Cassandra su Messenger" e poi dettando quale sarà quel messaggio. Gli aggiornamenti di Messenger arrivano dopo che Meta ha lanciato una nuova funzionalità community per l'app, ha integrato il suo chatbot Meta AI nella barra di ricerca di Messenger e ha aggiunto strumenti per condividere file di grandi dimensioni. Verso la fine dell'anno scorso, Meta ha anche reso la crittografia end-to-end predefinita per le conversazioni di Messenger.