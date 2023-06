Che tu abbia un Mac o un PC Windows, il risultato non cambia: la migliore tastiera Bluetooth offerta dal mercato è la Logitech MX Keys con retroilluminazione intelligente dei tasti. Il costo di norma è di 135€, ma oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon la trovi a soli 82,99€ grazie allo sconto immediato del 39%. E la spedizione è gratuita.

Logitech MX Keys per Windows e macOS tua a poco più di 80€: impossibile resistere alla promo Amazon

Spesso la Logitech MX Keys viene associata al concetto di "tastiera perfetta". E direi che non siamo poi così distanti dalla realtà dei fatti. È progettata per offrire un'esperienza di digitazione fluida e confortevole per utenti che richiedono prestazioni elevate e una qualità costruttiva superiore.

La tastiera utilizza la tecnologia wireless Logitech Unifying o Bluetooth per connettersi a computer, smartphone e tablet. La tastiera è alimentata da una batteria ricaricabile integrata che può durare fino a 10 giorni con una singola carica, o fino a 5 mesi con l'illuminazione disattivata.

Tra le caratteristiche più apprezzate della tastiera MX Keys c'è la retroilluminazione intelligente, che regola automaticamente la luminosità in base alle condizioni di illuminazione dell'ambiente circostante. Ciò significa che la tastiera è sempre facile da leggere, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La tastiera MX Keys è dotata di tasti a profilo basso, che offrono un'esperienza di digitazione confortevole e silenziosa. A proposito, i tasti utilizzano il meccanismo a scissor-switch, che garantisce una risposta rapida e precisa quando si digita. E poi non manca una fila di tasti funzione che consentono di accedere rapidamente a varie funzioni del sistema operativo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.