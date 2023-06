Tra le novità annunciate da Apple alla WWDC23 c'è anche il MacBook Air M2 con display da 15,3". Il primo notebook della linea Air con questa diagonale è, secondo il gigante di Cupertino, il miglior laptop da 15 pollici oggi sul mercato. Se lo hai aggiunto alla tua lista dei desideri, devi sapere che ora lo puoi aggiungere anche al tuo carrello Amazon. Il nuovo MacBook Air M2 15" (256/512GB) è ora acquistabile su Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita.

MacBook Air M2 15" (2023): acquistalo ORA su Amazon

256GB SSD: 1.649€

512GB SSD: 1.879€

Il primo MacBook Air con display da 15 pollici è qui, ed è potentissimo (M2)

Con il display Liquid Retina da 15,3", le prestazioni del chip M2, fino a 18 ore di autonomia e un design silenzioso senza ventola, il nuovo MacBook Air offre potenza e portabilità nel notebook da 15 pollici più sottile al mondo, dichiara Apple. Con un nuovo sistema a sei altoparlanti, l’audio spaziale di MacBook Air 15" offre un suono avvolgente, insieme alla videocamera FaceTime HD a 1080p, la ricarica MagSafe.

Display

Il nuovo MacBook Air ha un ampio display Liquid Retina da 15,3" ad alta definizione che permette di visualizzare ancora più contenuti. Con una luminosità fino a 500 nit e supporto per 1 miliardo di colori, il display Liquid Retina conferisce ai contenuti un aspetto ricco e vivace, con testi ultranitidi.

Dimensioni e porte

Con uno spessore di soli 11,5 mm, il nuovo MacBook Air è il portatile da 15" più sottile al mondo. Ed è anche super leggero: pesa meno di 1,5 kg. Il nuovo Air è solido e resistente ed è più sottile del 40% e più leggero di circa 220 grammi rispetto a un PC portatile della stessa categoria. Il notebook è dotato di una porta MagSafe per la ricarica, due porte Thunderbolt per il collegamento di accessori e monitor esterni fino a 6K, oltre a un jack cuffie da 3,5 mm per una connettività versatile.

Performance

Il suo cuore pulsante è il chip M2. È fino a 12 volte più scattante rispetto al più veloce dei modelli dell'Air con processore Intel. E rispetto al modello più venduto di PC portatile da 15" con processore Core i7, il nuovo Air è fino a due volte più veloce. Offre, inoltre, fino a 18 ore di autonomia.

Il MacBook Air M2 da 15" dispone di una CPU 8-core con quattro performance core e quattro efficiency core, una GPU 10-core per grafica ultraveloce e un Neural Engine 16-core. Il chip M2 ha una banda di memoria a 100 GBps e supporta fino a 24GB di memoria unificata per lavorare con workload complessi e in multitasking con la massima fluidità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.