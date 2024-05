CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi 12 con il mega sconto Amazon

Lo Xiaomi Redmi 12 si distingue come uno smartphone che offre un rapporto qualità-prezzo eccellente. Il dispositivo vanta un ampio Display DotDisplay FHD+ da 6,79 pollici, con una risoluzione di 2460 x 1080 pixel e un refresh rate a 90Hz.

Al cuore del Redmi 12 c'è il processore MediaTek Helio G88, che assicura prestazioni fluide per le attività quotidiane. La memoria RAM può essere di 4GB o 8GB, consentendo un ottimo multitasking e una gestione fluida delle applicazioni, mentre la memoria interna può essere di 64GB, 128GB o 256GB, offrendo ampio spazio per archiviare foto, video, app e giochi.

La tripla fotocamera posteriore da 50MP + 8MP + 2MP offre un'ampia versatilità fotografica, con la fotocamera principale da 50MP che scatta foto di buona qualità in condizioni di luce favorevole, la fotocamera ultra grandangolare da 8MP per catturare paesaggi più ampi e la fotocamera macro da 2MP per foto ravvicinate di piccoli oggetti. La fotocamera anteriore da 8MP è sufficiente per selfie e videochiamate.

La batteria da 5.000 mAh assicura un'autonomia di lunga durata, consentendo di utilizzare il telefono per un'intera giornata senza doverlo ricaricare, mentre la ricarica rapida da 18W permette di ricaricare la batteria velocemente quando necessario. Con il software Android 13 e l'interfaccia MIUI 14, il Redmi 12 offre diverse funzionalità di personalizzazione e un'ampia gamma di app preinstallate.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto XL del 40% sullo Xiaomi Redmi 12 che viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 129€.