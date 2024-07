Medvedev-Alcaraz: dove vedere la semifinale di Wimbledon in streaming

Venerdì 12 luglio, all'All England Club di Londra, Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz si affronteranno nell'incontro valido per la semifinale di Wimbledon. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Grazie a questo pacchetto gli appassionati di tennis potranno seguire tutti i tornei del circuito ATP e WTA (inclusi i Masters 1000), l'Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon (in esclusiva), le ATP Finals e la Coppa Davis, oltre a tutti gli altri sport di Sky (dalla F1 alla MotoGP, dalle coppe europee a 3 partite di Serie A ogni turno, dall'NBA all'Eurolega, ecc.).

Dove vedere Medvedev-Alcaraz (semifinale Wimbledon)

La prima semifinale di giornata del torneo Wimbledon tra Medvedev e Alcaraz sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW. L'incontro, in programma sul campo centrale, inizierà alle 14:30 (ora italiana).

Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz si affrontano per la settima volta in carriera. Fin qui il bilancio dei confronti vede in vantaggio lo spagnolo 4-2. Quest'anno l'iberico ha superato il russo nella finale di Indian Wells, bissando così il successo dell'anno prima (anche nel 2023 Medvedev uscì sconfitto all'atto conclusivo del torneo). Sempre un anno fa a Wimbledon, e sempre in semifinale, Alcaraz ebbe la meglio sull'ex numero uno del mondo con un eloquente 6-3, 6-3, 6-3, vendicando così l'eliminazione al secondo turno del 2021. L'altra vittoria del russo risale alla semifinale del 2023, quando Daniil vinse per 3 set a 1.

