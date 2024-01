Mediolanum SelfyConto: scopri il tuo nuovo conto corrente a 0€

SelfyConto di Banca Mediolanum è il nuovo conto corrente smart completamente gratuito con il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Inoltre, questi fondi puoi svincolarli quando vuoi per ottenere subito gli interessi maturati.

La promozione attuale è valida ONLINE fino al 31 Marzo 2024.

SelfyConto Mediolanum: i dettagli

Questo conto corrente completamente smart ed adatto ai giovani ha una chicca davvero incredibile. Si può infatti aprire con il servizio di identità digitale meglio conosciuto come spid. A parte questa opzione davvero interessante, Selfy ha dalla sua anche alcune caratteristiche che lo rendono forse uno dei conti correnti gratuiti più validi in circolazione. Vediamole:

Canone per la tenuta del conto corrente a 0€ per un anno. Se hai 30 anni, il conto è gratuito fino al compimento del trentesimo anno d'età.

Carta di debito MasterCard in PVC 100% riciclato compatibile con Apple Pay , Google Pay , Samsung Pay ed altri. Questa carta è completamente gratuita.

in PVC 100% riciclato compatibile con , , Samsung Pay ed altri. Questa carta è completamente gratuita. Canone carta di credito su richiesta a soli 12 euro all'anno. Questo prodotto è personalizzabile con la propria foto, il colore preferito ed il circuito.

Bonifici online gratis in tutta l'area SEPA.

gratis in tutta l'area SEPA. Prelievi di contante gratuiti da qualsiasi sportello.

di contante gratuiti da qualsiasi sportello. Addebito delle utenze senza commissioni.

App disponibile sia per iOS che per device Android.

Paghi F24, CBILL e bollette direttamente da app utilizzando la fotocamera del tuo smartphone.

A partire dal secondo anno, il canone per gli Over 30 è di 3,75 euro al mese. Questo costo è in realtà azzerabile in via promozionale.

Costi ed altro

La promozione che prevede la possibilità di vincolare una certa somma a 6 mesi ed ottenere il 5% annuo lordo è attualmente valida solo fino al 31 Marzo 2024.

