McAfee Total Protection: protezione totale scontata di 80€

McAfee Total Protection è il pacchetto antivirus a 360° che include anche una VPN, un gestore password e altre utili funzionalità per garantire privacy e sicurezza. Il piano è attualmente in promozione ed è scontato di ben 80€ sul prezzo finale. Con soli 45,95€ per il primo anno è quindi possibile proteggere fino a ben 10 dispositivi, tra PC, Mac, iPhone e smartphone Android, garantendo la salvaguardia più che totale.

È la suite perfetta non solo per tutelare i dispositivi dai malware più recenti, ma anche la propria privacy e le informazioni personali, spesso oggetto di azioni fraudolente. Ma cosa offre nel dettaglio? È quello che andremo a elencare adesso.

McAfee Total Protection: la salvaguardia a tutto tondo della navigazione online

Sono tante le minacce che colpiscono i sistemi informatici in questi giorni. Sentiamo spesso di attacchi distribuiti e di furti di dati di massa, delle azioni fraudolente che poi danno origine ad attacchi mirati, tra cui phishing sempre più complessi e difficili da riconoscere. Motivi più che validi per acquistare McAfee Total Protection e salvaguardare i dispositivi di casa a tutto tondo.

È compatibile con gli ecosistemi più diffusi (Windows, MacOS, iOS e Android) e fornisce protezione in tempo reale contro tutte le minacce. L'antivirus vi tutela anche se siete connessi alle reti WiFi pubbliche, che purtroppo facilitano spesso le attività dei malintenzionati.

Grazie alla VPN integrata in McAfee Total Protection, non avrete più questa preoccupazione quando vi collegherete con il portatile o lo smartphone al centro commerciale o al bar. La cifratura del traffico di navigazione in entrata e uscita renderà illeggibili tutti i vostri dati, rendendo vane attività di intercettazione illecite. Con la VPN potrete inoltre guardare contenuti con limitazione geografica o risparmiare sul costo di alcuni servizi, come i biglietti aerei.

McAfee Shredder permette invece di eliminare definitivamente i file più importanti, in modo che non vengano lasciate tracce per un possibile recupero. McAfee Total Protection mette a disposizione anche un piccolo cloud crittografato, dove custodire in sicurezza documenti importanti e altri file.

Non manca quindi nulla per beneficiare di una protezione veramente totale per tutti i dispositivi di famiglia o di lavoro! Acquistate ora il piano in offerta approfittando dello sconto.

