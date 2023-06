McAfee Total Protection: proteggi 10 dispositivi con soli 49,95€

Chi possiede diversi dispositivi e magari lavora sempre in rete fa sicuramente bene a cercare una soluzione in grado di fornire protezione a tutti i sistemi, a un prezzo abbastanza conveniente. La risposta può sicuramente essere quella offerta da McAfee Total Protection, che sconta il piano famiglia di 80€, offrendo un pacchetto con cui è possibile proteggere fino a 10 dispositivi tra PC, mac, smartphone, iPhone e tablet a soli 49,95€.

McAfee fornisce una protezione adeguata contro gli attacchi più recenti, che spesso mettono a rischio l'integrità del sistema e dei dati personali, nonché privacy e identità personale.

McAfee Total Protection famiglia: una promozione di cui approfittare

Il piano famiglia di McAfee Total Protection fornisce un set completo di funzionalità per la protezione in rete. Il motore antiviriale agisce in tempo reale per fermare qualsiasi minaccia derivante da malware, accessi non autorizzati al sistema, siti dannosi e altre tipologie di attacco.

È compatibile con Windows, Mac, iOS e Android. Proteggete fino a 10 dispositivi tra PC, notebook, Macbook, smartphone, iPhone e tablet con le numerose funzionalità a disposizione. Tra queste c'è innanzitutto un pratico filtro anti-spam per la posta elettronica, che blocca possibili messaggi pubblicitari malevoli.

Il pacchetto include poi un cloud crittografato, dove poter caricare e proteggere file e documenti importanti grazie alla criptazione AES-256. La navigazione è ulteriormente protetta da una VPN integrata, con cui tenere private le proprie attività in rete, proteggendo anche la posizione. Integra anche un firewall per il controllo del traffico in entrata e in uscita dai sistemi, insieme a un gestore credenziali, dove memorizzare un unico posto tutte le vostre credenziali.

Una particolarità è anche McAfee Shredder, un pratico strumento per l'eliminazione definitiva di file importanti, in modo che non venga lasciata alcuna traccia per eventuali recuperi.

Abbonatevi ora con McAfee Total Protection per proteggere tutti i vostri dispositivi con un solo abbonamento, beneficiando anche di un'assistenza sempre presente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.