McAfee Total Protection, proteggi 10 dispositivi con 80€ di sconto

Il piano Famiglia di McAfee Total Protection è ancora in offerta a uno sconto di 80€, al prezzo di 45,95€ per il primo anno, anziché 129,55€. Consente di proteggere fino a un massimo di 10 dispositivi e offre ulteriori funzionalità che rendono la navigazione online e, in generale, l'utilizzo dei vostri PC, notebook, macbook, smartphone o tablet sicuro a 360 gradi.

È compatibile con Windows, MacOS, Android e iOS e fornisce una salvaguardia contro i più recenti virus, malware, spyware e ransomware difendendo la vostra identità e i vostri dati. È un piano perfetto per le famiglie o per i professionisti che posseggono diversi dispositivi e include anche un filtro anti spam, un cloud crittografato e altri utili strumenti.

McAfee Total Protection: proteggete i vostri dispositivi a un prezzo scontato

Con l'offerta Famiglia, McAfee Total Protection consente di beneficiare di un antivirus efficace contro le minacce più diffuse, per tenere al sicuro dati personali e file dagli attacchi fraudolenti di malware o accessi non autorizzati da parte di hacker. Con il firewall incluso, sarà possibile tenere d'occhio il traffico in entrata e uscita, bloccando quello indesiderato.

È anche compresa una VPN, con cui è possibile mantenere private le abitudini di navigazione o visualizzare contenuti senza alcun limite geografico. Il PC è un po' datato o la connessione è limitata? McAfee può anche ottimizzare le prestazioni, disattivando la riproduzione automatica dei video o riducendo al minimo l'utilizzo della larghezza di banda.

McAfee Total Protection si occuperà inoltre di bloccare i siti considerati a rischio, impendendo che possiate accedervi involontariamente per garantire una navigazione sempre sicura.

Non manca un pratico gestore password, un unico posto dove archiviare in modo sicuro tutte le credenziali d'accesso, e un cloud crittografato per memorizzare con il massimo della privacy file e documenti importanti, grazie alla cifratura AES da 256-bit. McAfee Shredder consente infine di eliminare definitivamente un documento importante, in modo che non resti traccia per un eventuale recupero.

Approfittate ora dello sconto e tenete al sicuro tutti i vostri dispositivi con un unico abbonamento!

