Maya Mobile: piani dati eSIM in tutto il mondo (anche in 5G)

Maya Mobile è un servizio eSIM che consente di eliminare il costo del roaming quando ci si connette online durante un viaggio all'estero. Include piani con dati illimitati, con connettività 4G e 5G, più un'attivazione istantanea.

Tra i principali punti di forza dell'eSIM Maya Mobile figurano l'opzione hotspot, la velocità di connessione e il supporto attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Secondo quanto riportano gli addetti ai lavori, Maya è uno dei migliori servizi eSIM disponibili per una vacanza al di fuori dell'Unione europea.

Come funziona l'eSIM Maya Mobile

Una volta che ci si collega alla pagina iniziale di Maya Mobile, occorre selezionare la destinazione del proprio viaggio e indicare le date di arrivo e ripartenza. Fatto questo, bisogna cliccare sul pulsante Search Plans per avviare la ricerca dei piani eSIM disponibili.

Ipotizziamo ad esempio di doverci recare in Perù per 10 giorni. Maya Mobile offre i seguenti piani:

3 Giga per 10 giorni a 9,99 euro

5 Giga per 10 giorni a 14,99 euro

10 Giga per 10 giorni a 14,99 euro

20 Giga per 10 giorni a 39,99 euro

Giga illimitati per 10 giorni a 39,99 euro

Il sistema automatico del sito suggerisci come piani consigliati per un viaggio di 10 giorni in Perù 20 Giga e Giga illimitati.

Dopo aver scelto il piano desiderato, occorre cliccare sul tasto Buy Now. Si aprirà una pagina di riepilogo, con tutte le informazioni legate al piano scelto e al pagamento. Il passo successivo consiste nel creare un account, premendo sul pulsante Next: Create Account posizionato in fondo alla pagina.

Una volta che ci si è iscritti al servizio, è sufficiente completare il pagamento. Pochi istanti dopo si riceverà via e-mail un QR-Code con le istruzioni per installare l'eSIM di Maya Mobile sul proprio telefono.

Per conoscere i prezzi e i piani relativi alla propria futura destinazione, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Maya Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.