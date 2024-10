Maxi Offerta Prime: Google Pixel 8 Pro in mega sconto del 39%

Google Pixel 8 Pro, nonostante l'uscita della serie 9 è un vero proprio top di gamma ancora oggi e su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime è disponibile un super sconto del 39% proprio sul Pixel 8 Pro che viene venduto a 708,99€.

Scontatissimo il Google Pixel 8 Pro: ecco la scheda tecnica!

Il Google Pixel 8 Pro è uno smartphone progettato per offrire funzionalità avanzate grazie all'IA di Google e al potente chip Google Tensor G3, che rende il dispositivo più veloce ed efficiente. Questo chip, oltre a migliorare la velocità, porta l'esperienza fotografica e video a un livello superiore, con strumenti intelligenti che semplificano l’uso quotidiano.

Il display immersivo da 6,7 pollici garantisce una visione chiara e dettagliata di qualsiasi contenuto. La frequenza di aggiornamento intelligente, che varia tra 1 e 120 Hz, rende lo schermo estremamente reattivo, adattandosi automaticamente a ciò che stai facendo per ottimizzare le prestazioni e risparmiare energia.

Con la sua batteria adattiva, il Pixel 8 Pro può durare oltre 24 ore con un utilizzo normale, e fino a 72 ore in modalità di risparmio energetico estremo. Inoltre, la ricarica è più veloce che mai, consentendoti di essere sempre pronto per affrontare la giornata. Le quattro fotocamere professionali offrono il miglior zoom mai visto su un Pixel, con controlli Pro per impostazioni avanzate e la possibilità di scattare immagini alla massima risoluzione.

Grazie alla Gomma magica per audio, l'IA riduce i rumori di fondo indesiderati, come automobili o vento, per migliorare la qualità del suono nei tuoi video. Funzioni intelligenti come Scatto migliore combinano più foto simili in un'unica immagine perfetta, mentre la funzione Migliora video regolerà automaticamente colori, illuminazione e stabilizzazione per video di qualità superiore.

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime il Google Pixel 8 Pro viene messo in sconto del 39% per un costo finale e totale di 708,99€.

