MasterChef Italia: nuove puntate disponibili in streaming

Il successo di MasterChef Italia 13 continua: anche gli ultimi episodi, andati in onda lo scorso 11 di gennaio, sono ora disponibili in streaming per tutti. Per poter guardare le nuove puntate di MasterChef Italia in streaming (sia in diretta che on demand, dopo la trasmissione in TV) è possibile affidarsi a NOW, la piattaforma di streaming di Sky.

Attivando il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese, infatti, è possibile accedere a tutto l'intrattenimento di Sky e, quindi, guardare in streaming MasterChef Italia. Da notare che sula piattaforma ci sono anche le puntate delle precedenti stagioni dell'edizione italiana di MasterChef.

Per iniziare subito la visione basta collegarsi al sito ufficiale di NOW per attivare il Pass desiderato.

MasterChef Italia è disponibile in streaming su NOW: le offerte

Per guardare MasterChef Italia su NOW è necessario attivare il Pass Entertainment. Le opzioni disponibili sono tre:

Pass Entertainment al costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese senza permanenza minima

al costo di oppure senza permanenza minima Pass Entertainment + Pass Cinema al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese senza permanenza minima

al costo di 12 mesi oppure senza permanenza minima Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium al costo di 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese senza permanenza minima; con l'Opzione Premium è possibile accedere ai contenuti on demand senza pubblicità oltre che sfruttare le 2 visioni in contemporanea e l'Audio Dolby Digital 5.1

Da notare che le tre opzioni viste in precedenza possono essere abbinate anche al Pass Sport che permette l'accesso a tutti i contenuti sportivi dell'offerta Sky. Il costo, in questo caso, parte da 9,99 euro al mese. Gli utenti possono combinare Pass ed offerte come desiderano. Per scegliere e attivare i Pass NOW desiderati basta collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, tramite il link qui di sotto.

