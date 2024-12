MasterChef Italia: guarda la nuova stagione anche all'estero

Giovedì 12 dicembre inizia la nuova stagione di MasterChef Italia, il cookie-show più famoso del nostro Paese in onda su Sky Uno e in streaming su NOW. I giudici saranno ancora gli chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, chiamati a scegliere il miglior chef amatoriale d'Italia. A quest'ultimo andranno 100 mila euro in gettoni d'oro, l'accesso a un corso di alta formazione presso la Scuola Internazionale di Cucina Italiana (ALMA).

Per vedere MasterChef Italia in diretta streaming dall'estero occorre avere attivi il pass Entertainment di NOW (in offerta a 6,99 euro al mese) e una VPN. Il servizio di rete privata virtuale si rende necessario per superare il blocco geografico imposto ai contenuti dei servizi streaming quando si è all'estero.

Se si vuole godere di un'esperienza di visione superiore alla media e un alto numero di server VPN tra cui scegliere, una delle soluzioni migliori è NordVPN. Con la promozione in corso, è attivabile a partire da 2,99 euro al mese beneficiando inoltre di 3 mesi extra gratis e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come vedere MasterChef Italia in streaming all'estero

La visione di MasterChef Italia 14 in streaming dall'estero richiede il pass NOW Entertainment e una VPN. Dopo aver scaricato l'app del servizio di rete privata virtuale prescelto, è sufficiente scegliere un server VPN posizionato in Italia per simulare di essere collegati a Internet dal nostro Paese e attendere che la connessione sia attiva. Pochi istanti dopo i contenuti di tutte le piattaforme streaming a cui si è abbonati torneranno a essere visibili ovunque ci si trovi.

I piani di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 2,99 euro al mese, per effetto del 74% di sconto. Si tratta del prezzo più basso dell'anno.

