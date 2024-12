MasterChef Italia 2024 puntata 19 dicembre: come vederla in streaming anche dall'estero

Il 19 dicembre sarà la volta della nuova puntata della stagione 2024 di MasterChef Italia: la puntata, che sarà disponibile in esclusiva in streaming solo su NOW, vedrà i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, impegnati negli ultimi Live Cooking mentre faranno la conoscenza dei nuovi potenziali chef.

Se non vuoi perderti la puntata ti basta, come detto, un abbonamento al pass entertainment di NOW mentre se ti trovi all'estero dovrei aggiungere all'equazione un abbonamento NordVPN per simulare la tua posizione in Italia. Ti spieghiamo subito come.

MasterChef Italia 2024 in streaming dall'estero: il trucco con NordVPN

La procedura è davvero molto semplice, ti basta seguire questi passaggi:

Attiva un abbonamento NordVPN con gli sconti di Natale (fino al 75% di sconto) Scarica NordVPN sul dispositivo in cui vedrai MasterChef Apri NordVPN e inserisci le credenziali scelte in fase di attivazione dell'abbonamento Apri la lista dei server e collegati a una posizione in Italia Adesso puoi aprire NOW, selezionare Sky Uno e iniziare la visione della puntata di MasterChef Italia

Come vedi è davvero semplicissimo: inoltre ti ricordiamo che con NordVPN avrai la garanzia di una connessione sicura, protetta e privata, così che tu possa navigare senza mettere in pericolo i tuoi dati più sensibili.

Per quanto riguarda il pass Entertainment di NOW, invece, questo ti dà accesso a tutto l'intrattenimento Sky in streaming dandoti l'opportunità di guardare non solo MasterChef, ma anche prime visioni imperdibili come Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, The Penguin, Dune: Prophecy e molto altro ancora.

