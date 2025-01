MasterChef Italia 14: come vedere in streaming la sesta puntata, anche dall'estero

MasterChef Italia 14 continua: questa sera, dalle 21:15 di oggi, giovedì 16 gennaio 2025, lo show tornerà in onda con l'attesa sesta puntata che porterà avanti la sfida tra gli aspiranti chef, con nuove prove che, inevitabilmente, diventeranno sempre più difficili per i concorrenti. Con la puntata di questa sera, inoltre, si concluderà la prima parte della quattordicesima stagione dello show che, in totale, avrà 12 puntate.

Come sempre, MasterChef Italia sarà trasmesso in diretta su Sky e in diretta streaming su NOW. Per vedere lo show su NOW è sufficiente attivare il Pass Entertainment, disponibili a partire da 6,99 euro al mese, oppure uno dei bundle Pass Entertainment + Pass Cinema, disponibili da 9,99 euro al mese. Le opzioni sono tante e sono attivabili in pochi secondi visitando il sito ufficiale di NOW.

Per vedere la sesta puntata di MasterChef Italia 14 in streaming dall'estero, invece, gli utenti NOW possono collegarsi alla piattaforma utilizzando il proprio account. Grazie alla portabilità transfrontaliera, è possibile accedere alla piattaforma e vedere lo show anche dall'estero. Da segnalare, però, fuori dall'UE, sarà necessario avere una VPN e selezionare un server italiano per avviare la connessione (e ottenere un IP italiano).

La VPN da utilizzare in questo caso è NordVPN. Grazie alla promo in corso, la VPN è disponibile con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. In alternativa, c'è anche il piano mensile da 12,99 euro. Per accedere alle offerte è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

Guarda MasterChef Italia 14 su NOW

Per vedere MasterChef Italia 14 su NOW basta attivare il Pass Entertainment. Le offerte disponibili sono tre:

Pass Entertainment : 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese

: 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema : 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese

: 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium (con 2 visioni in contemporanea): 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese

Per chi si trova all'estero, può essere necessario utilizzare una VPN per accedere al proprio account. La VPN da scegliere, in questo caso, è NordVPN.

