Masterchef Italia 14: come vedere lo show in streaming dall'estero

Masterchef Italia torna in TV con la 14° stagione: la prima puntata è in programma il prossimo 12 di dicembre. Oltre che su Sky, come al solito, il programma sarà visibile in diretta streaming su NOW, andando ad attivare il Pass Entertainment, ora disponibile a partire da 6,99 euro al mese, con accesso completo a tutta la programmazione di intrattenimento di Sky e con la possibilità di attivare anche un bundle con il Pass Cinema, per un'offerta ancora più completa.

Per chi si trova all'estero c'è la possibilità di vedere in diretta streaming Masterchef Italia 14. In questo caso, però, potrebbe essere richiesto l'utilizzo di una VPN per poter accedere a NOW e seguire lo show (dopo aver attivato il già citato Pass Entertainment). Avviando la connessione VPN, basterà selezionare un server italiano per ottenere un IP italiano e poter seguire lo show tramite la piattaforma di streaming.

La VPN da utilizzare in questo momento è NordVPN. Con la promozione in corso, infatti, è ora possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi (24 mesi + 3 mesi extra). C'è anche una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

Come vedere Masterchef Italia dall'estero: la procedura

Ecco la procedura da seguire per vedere Masterchef Italia dall'estero:

attivare una VPN illimitata come NordVPN

dall'app di NordVPN, selezionare un server italiano

collegarsi a NOW per seguire lo show, in programma dal 12 dicembre (è necessario aver attivato il Pass Entertainment di NOW)

Per attivare NordVPN basta seguire il link qui di sotto. Con l'offerta in corso, la VPN ha un costo di 2,99 euro al mese, con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.