MasterChef 14: le anticipazioni sulla sesta puntata

Questa sera, in onda su Sky Uno e in streaming su NOW, sarà trasmessa la sesta puntata di MasterChef 14. Le prime anticipazioni ci rivelano che i temi centrali saranno la biodiversità e il green, per un viaggio culinario che arriverà fino al Perù.

Le anticipazioni sulla sesta puntata di MasterChef 14

Entrando ancora più nel dettaglio, le anticipazioni sulla sesta puntata di oggi di MasterChef 14 ci informano che la gara inizierà con la Mystery box green, durante la quale gli aspiranti chef dovranno cucinare avendo un minutaggio ridotto di elettricità. In seguito arriverà il momento degli ospiti: il pizzaiolo pluripremiato Franco Pepe, titolare del ristorante omonimo in Grani a Caiazzo (provincia di Caserta), e la vincitrice del World's 50 Best Restaurant Pia Leon, in qualità di miglior chef donna del mondo.

