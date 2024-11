Massima sicurezza durante le vacanze di Natale con la videocamera da esterno (-60%)

Avere a disposizione una videocamera per esterno è molto utile soprattutto nei periodi di vacanza e con le feste di Natale imminenti segnaliamo uno sconto in formato XL del 60% sulla videocamera Blink per un costo finale di 39,99€.

Sconto extra large sulla videocamera per esterno

La Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza versatile e affidabile, progettata per proteggere la tua casa con praticità ed efficienza. Totalmente senza fili e alimentata da due batterie AA al litio (incluse), offre una durata straordinaria fino a due anni, eliminando la necessità di frequenti sostituzioni o ricariche.

Grazie alla risoluzione HD e alla visione notturna a infrarossi, puoi monitorare ciò che accade giorno e notte, assicurandoti immagini chiare e dettagliate in ogni condizione di luce. La Blink Outdoor è inoltre resistente agli agenti atmosferici, ideale per essere utilizzata sia all’interno che all’esterno, indipendentemente dal meteo.

Ricevi notifiche in tempo reale sul tuo smartphone quando viene rilevato un movimento, e con l’app Blink Home Monitor puoi personalizzare le zone di rilevamento per ricevere avvisi solo dove necessario. La funzionalità Live View e l’audio bidirezionale ti permettono di vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale, rendendola perfetta per gestire le interazioni anche a distanza.

Facile da configurare, la videocamera non richiede cablaggi o interventi professionali: sarai operativo in pochi minuti. Compatibile con Alexa, puoi usare la tua voce per monitorare la casa tramite dispositivi con integrazione Alexa compatibili.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto in formato XL del 60% sulla videocamera Blink per un costo finale di 39,99€.

