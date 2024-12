Massima privacy anche sui dispositivi mobili con una VPN

Se fino a qualche tempo fa per accedere alla rete Internet si utilizzava quasi esclusivamente il computer, oggi la navigazione sul web avviene soprattutto con lo smartphone. Da qui l'importanza di garantirsi il massimo della privacy anche sui dispositivi mobili.

Per proteggere i propri dati personali al meglio quando si è connessi a Internet, la soluzione ideale è utilizzare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di navigare in completo anonimato e mascherare il proprio indirizzo IP rendendo invisibili le attività svolte sul web agli occhi di hacker e malintenzionati.

Uno dei punti di riferimento in questo settore è NordVPN, forte di una politica no-log ferrea e di una crittografia di primo livello. Al momento i piani di due anni sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese più 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come ottenere la massima privacy sui dispositivi mobili con una VPN

Con un servizio come quello proposto da NordVPN è possibile accedere a Internet attraverso una VPN illimitata su smartphone e tablet. Il merito è dell'app ufficiale, disponibile al download gratuito sui device Android, su iPhone e iPad.

Una volta che ci si connette a un server VPN tra quelli presenti in elenco, si ottiene in automatico una protezione del traffico dati tramite la crittografia. In più si ha la garanzia di utilizzare una VPN che aderisce alla politica di no-log, grazie alla quale l'accesso a Internet avviene senza alcun tipo di tracciamento.

In questo momento i piani della durata di 24 mesi di NordVPN sono in offerta scontati del 74%. Il piano Base è disponibile ad esempio a 2,99 euro al mese, il prezzo più basso dell'anno. La promozione in corso prevede inoltre tre mesi aggiuntivi gratuiti e una garanzia di 30 giorni.

