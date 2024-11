Marshall Emberton II: speaker Bluetooth portatile dal suono inconfondibile

Oggi ti puoi godere una promozione fantastica che ti permette di avere uno speaker Bluetooth portatile dal suono potentissimo e preciso. Sto ovviamente parlando dell'epico Marshall Emberton II che adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello a soli 99 euro, invece che 179 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Siamo di fronte a uno sconto del 45% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 80 euro sul totale. Sicuramente ne sei consapevole ma per essere chiari e lo dico comunque: è il prezzo più basso finora registrato. Tra l'altro se vuoi puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 19,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Marshall Emberton II non ha rivali

Non c'è che dire, Marshall Emberton II a pochissimi rivali e a questo prezzo è imbattibile. Questo è uno speaker Bluetooth portatile per chi ama un suono potente e preciso, senza distorsioni. Gode di una tecnologia di suono multidirezionale che ti permette di ascoltare la musica a 360°.

Ha un bellissimo design a forma di amplificatore per chitarra elettrica, super compatto e robusto. È infatti resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67 e dunque non teme nulla e te lo puoi portare ovunque. Gode di un pratico pulsante posto al centro che ti permetterà di regolare il volume e gestire le tracce musicali. La connessione è sempre perfetta e gode di una super batteria in grado di durare per 30 ore con una singola ricarica.

Fai alla svelta perché un'occasione del genere è destinata a durare poco. Perciò prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Marshall Emberton II a soli 99 euro, invece che 179 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

