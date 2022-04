Markdown in Google Docs: ecco come utilizzarlo  

Lo scorso marzo Google ha annunciato il supporto Markdown per Documenti, Presentazioni e Disegni Google. Il colosso afferma convinto che con questa aggiunta chiunque sarà in grado di creare documenti più velocemente e senza dover imparare le scorciatoie da tastiera.

Ma farà la differenza per la scrittura online? Scopriamolo.

Cos'è Markdown?

Markdown è un linguaggio di markup leggero inventato da John Gruber e Aaron Swart nel lontano 2004.

In sostanza è uno strumento per scrittori online che converte il testo normale in HTML senza la necessità di tag o altre istruzioni di formattazione.

Una volta perfezionata la sintassi di base, è facile da usare e sta crescendo costantemente in popolarità. Oggi è possibile trovalo su una miriade di moderne app per prendere appunti come Craft, Obsidian, Roam Research e Bear.

In che modo Google sta implementando la funzionalità?

L'implementazione di Google di Markdown è in realtà piuttosto interessante. Una volta abilitato, stanno riproponendo il loro strumento di correzione automatica per riconoscere la formattazione Markdown e convertirla automaticamente in rich text.

Inoltre, questa particolare implementazione è un'estensione del supporto di Google per la sintassi Markdown. Ad esempio, Google Documenti ti consente già di utilizzare un asterisco e uno spazio, o un trattino e uno spazio, come punto elenco.

Inoltre, ci sono vari modi per iniziare un elenco numerato, mentre una parentesi quadra aperta accanto a una parentesi quadra chiusa con uno spazio dopo creerà una casella di controllo.

Come abilitare Markdown in Google Documenti, Presentazioni e Disegni

La modifica del markdown non è un'opzione predefinita, e probabilmente è giusto che sia così. Se un utente non ha idea di cosa sia Markdown ed il computer inizia improvvisamente a correggere automaticamente gli errori di battitura o il testo, probabilmente si infastidirebbe.

Ma se così non fosse, ecco come abilitare Markdown:

Apri un nuovo documento Google Vai su Strumenti > Preferenze Seleziona la casella accanto a Rileva automaticamente Markdown Fare clic su OK per confermare

Esempi di utilizzo Markdown

Vale la pena notare che il supporto non è un'implementazione completa. Supporta gli usi più comuni della sintassi, ma non sostituisce in alcun modo un editor Markdown dedicato.

Ciò potrebbe cambiare nel tempo, ma ad oggi supporta (solo) intestazioni, grassetto, corsivo, barrato e collegamenti. Per la maggior parte delle persone, questo è il 90% di ciò di cui ha bisogno, quindi è l’utente stesso a decidere se è qualcosa sfruttabile o meno.

Ecco alcuni esempi di come utilizzare Markdown in un documento Google:

Per formattare il testo in corsivo , racchiudere il testo in un unico asterisco o trattino basso. Ad esempio *testo* o _testo_ .

, racchiudere il testo in un unico asterisco o trattino basso. Ad esempio . Racchiudi il testo tra due asterischi o trattini bassi per formattare il testo in grassetto . Ad esempio **testo** o __testo__ .

. Ad esempio . Per formattare il testo in corsivo e grassetto , racchiudelo tra tre asterischi o trattini bassi. Es. ***testo*** o ___testo___ .

, racchiudelo tra tre asterischi o trattini bassi. Es. . Per formattare il testo barrato , racchiuderlo in un unico trattino. Ad esempio -testo- .

, racchiuderlo in un unico trattino. Ad esempio . Per creare intestazioni : inserisci un # (cancelletto) per il livello di intestazione corrispondente con uno spazio prima del testo.# Titolo 1

## Titolo 2

### Titolo 3

: inserisci un # (cancelletto) per il livello di intestazione corrispondente con uno spazio prima del testo.# Titolo 1 ## Titolo 2 ### Titolo 3 Inserire un collegamento: per inserire un collegamento, racchiudere il testo del collegamento tra parentesi con l'URL tra parentesi e senza spazi tra parentesi.

Chi può utilizzare Markdown Editor di Google?

Google afferma che la modifica Markdown è disponibile per tutti i clienti di Google Workspace e per i clienti legacy di G Suite Basic e Business dal 29 marzo 2022.

Non solo, Markdown è disponibile anche per gli utenti con account Google personali. Tuttavia, come con altri aggiornamenti di Google, questo fa parte di un'implementazione graduale; quindi la pazienza è tutto ciò che serve per iniziare a utilizzare Markdown in Google Docs.