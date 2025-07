Google Pixel 10: un leak ha svelato le colorazioni, i tagli di memoria e gli accessori

Google si prepara a ridefinire il mercato degli smartphone con il lancio della nuova serie Google Pixel 10, prevista per il prossimo mese. Questa gamma completa comprende quattro modelli distintivi: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e l'innovativo Pixel 10 Pro Fold, ciascuno progettato per soddisfare esigenze diverse grazie a specifiche tecniche avanzate, opzioni di memoria personalizzabili e una selezione di colori unica.

Una gamma cromatica per ogni gusto

La varietà di colori Pixel 10 è pensata per offrire opzioni eleganti e moderne. Il modello base, stando alle ultime indiscrezione, dovrebbe essere disponibile nelle tonalità Obsidian, Frost, Indigo e Lemongrass, con tagli di memoria da 128 GB e 256 GB. I modelli di fascia alta, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, potrebbero offrire invece una palette cromatica che include Obsidian, Porcelain, Moonstone e Jade. Da notare che la configurazione da 1 TB sarà esclusiva della colorazione Obsidian, mentre gli altri colori supporteranno opzioni di memoria più ridotte.

Per gli appassionati di dispositivi pieghevoli, il Pixel 10 Pro Fold rappresenta una novità assoluta, dovrebbe essere disponibile esclusivamente nelle colorazioni Moonstone e Jade. La variante Moonstone, inoltre, offrirà la possibilità di scegliere la configurazione da 1 TB, un’opzione ideale per chi necessita di ampio spazio di archiviazione.

Un ecosistema tecnologico in espansione

Il lancio della nuova serie Pixel non si limiterà agli smartphone. Google introdurrà anche dispositivi indossabili, tra cui il nuovo Pixel Watch 4, progettato per un monitoraggio avanzato della salute e del fitness, e gli auricolari Pixel Buds 2a, che promettono un audio di alta qualità con funzionalità intelligenti integrate. Questa strategia sottolinea l’impegno di Google nel rafforzare il proprio ecosistema tecnologico, creando dispositivi capaci di interagire perfettamente tra loro per un’esperienza utente ottimale.

Disponibilità e aspettative di mercato

I nuovi dispositivi saranno disponibili per l'acquisto subito dopo l'evento di lancio previsto a tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Tuttavia, non è ancora chiaro se la distribuzione avverrà simultaneamente a livello globale o seguirà un approccio graduale, concentrandosi inizialmente sui mercati principali.

Secondo gli esperti del settore, la serie Google Pixel 10 ha il potenziale per ottenere un'accoglienza positiva grazie alla combinazione di innovazione tecnologica e un’offerta diversificata.