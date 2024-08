Mantieni la tua privacy online: scopri la crittografia di livello militare di ExpressVPN

Tra le VPN presenti sul mercato, ExpressVPN è sicuramente una delle migliori. Merito anche e soprattutto della sua crittografia di livello miliare, che mette al sicuro la privacy di chi la utilizza. E di una robusta politica zero-log. In questo momento, l'abbonamento annuale è proposto in sconto del 49%, al costo di 6,08 euro al mese invece di 11,81 euro.

Con ExpressVPN la tua privacy è impenetrabile

ExpressVPN si distingue per il suo impegno nel garantire sicurezza e privacy ai suoi utenti. Utilizza una crittografia AES-256 di livello militare e il protocollo CA-4096 per proteggere i dati durante la connessione iniziale, prevenendo qualsiasi intercettazione.

La rigorosa politica di zero logging assicura inoltre che nessuna traccia delle attività online, come cronologia di navigazione e acquisti, venga conservata. Questo significa che il provider non memorizza nessuna informazione riguardante le attività online degli utenti: ciò garantisce che la privacy degli utenti sia sempre protetta.

Inoltre, ExpressVPN include funzionalità per bloccare annunci pubblicitari invadenti, migliorando l’esperienza di navigazione. La sede legale nelle Isole Vergini Britanniche offre un ulteriore livello di protezione, grazie alle severe leggi locali sulla privacy dei dati. Queste offrono un ulteriore livello di sicurezza legale e protezione della privacy per gli utenti del servizio.

Insomma, una delle migliori soluzioni di reti virtuali private quando si parla di privacy e protezione della propria identità digitale. Ricordiamo che ora ExpressVPN è in offerta: l'abbonamento annuale è proposto in sconto del 49%, al costo di 6,08 euro al mese invece di 11,81 euro. E non è finita, perchè oltre alla promo in corso avrai anche ulteriori 3 mesi gratis! Quindi non 12, ma ben 15 mesi compresi nell'abbonamento. Un'occasione veramente da non lasciarsi scappare, e tra l'altro potrai anche richiedere un rimborso entro 30 giorni, così da testare il servizio in tutta tranquillità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.