Mantieni il tuo PC ottimizzato e pulito con PC HelpSoft

L'utilizzo del PC per le attività quotidiane, come la navigazione, il download e l'installazione di programmi di vario tipo, non può che alla lunga causare un deterioramento delle prestazioni. Lo spostamento continuo dei file, dovuto alla memorizzazione dei nuovi dati, causa una frammentazione negli hard disk tradizionali.

Un fenomeno che rallenta la velocità di caricamento del sistema operativo e di tutte le app installate. L'installazione di programmi può anche rallentare l'avvio del sistema operativo.

Mantenere il sistema in ordine e sempre pulito è quindi un motivo più che valido, ed è possibile farlo con software come PC HelpSoft. Si tratta di una piccola suite che mette a disposizione due utili strumenti che permettono al vostro computer di essere sempre efficiente e reattivo.

PC Cleaner 9 elimina tutti i file non necessari, come dati temporanei, residui di installazioni ma anche cookie di navigazione, ottimizzando le prestazioni del PC e fornendo anche strumenti per il recupero di file eliminati accidentalmente. Con Driver Updater potrete invece tenere sempre aggiornati i componenti installati, rilevando e scaricando automaticamente i driver più recenti.

PC HelpSoft: la suite per tenere il PC in ordine

PC HelpSoft vi aiuta a pulire e ottimizzare il PC con il minimo sforzo. PC Cleaner 9 si occupa di rilevare in automatico file temporanei e dati non più necessari di qualsiasi tipo, senza farvi perdere tempo nel cercarli manualmente.

Si occupa anche di eliminare i cookie di navigazione dei vari browser, i quali contengono solitamente informazioni personali sul tracciamento dei siti web visitati, nonché di ottimizzare l'avvio del sistema, ripulendo i software e i servizi inutili che vengono eseguiti automaticamente all'apertura di Windows.

Con Driver Updater potrete invece mantenere il PC sempre aggiornato, assicurandovi che tutti i dispositivi installati dispongano dei driver più recenti attualmente disponibili. PC HelSoft utilizza un enorme database per rilevare in automatico le periferiche e procedere all'installazione del software più recente.

Scaricate ora la suite e provatene le funzionalità!

