La pulizia del PC è sempre un'azione di manutenzione consigliata, se non fondamentale, al fine di garantire sempre il massimo delle prestazioni, evitando che venga sprecato spazio. Scegliere di fare manualmente l'operazione potrebbe richiedere tanto tempo: è sicuramente difficile ricordare cartelle dei file temporanei, registri e altre posizioni dove si possono accumulare file non necessari, con il rischio di fare dei danni. PC Cleaner di Helpsoft viene in questo caso in nostro aiuto, offrendo un software in grado di effettuare queste operazioni in automatico per voi.

Migliora le prestazioni liberando spazio, ottimizzando l'avvio del sistema e procedendo a pulire file inutili e associazioni errate. Ripara inoltre possibili danni dal registro e fornisce le impostazioni di sicurezza più adatte da applicare al vostro PC.

PC Cleaner: mantiene il sistema sempre reattivo

PC Cleaner si occupa di cercare file non necessari nella vostra unità di archiviazione, per rimuoverli definitivamente. In questo modo libera spazio dal disco rendendolo disponibile all'archiviazione di altri file.

Consente anche di gestire con facilità l'avvio di Windows, pulendo possibili programmi non necessari che rallentano la reattività del computer in questa fase. Ciò permette di ridurre drasticamente il tempo di avvio del sistema e avere un PC scattante.

Avete dei file riservati da volere eliminare definitivamente? PC Helpsoft lo farà per voi, insieme ai file temporanei e di internet, accumulati con i download e la navigazione. Se non riuscite ad aprire determinati file, ripara inoltre possibili associazioni errate che possono causare qualche problema.

PC Helpsoft fornisce i settaggi più adatti da applicare a Windows, per quanto riguarda il sistema, la sicurezza e la connettività internet. La scansione include anche il registro ed è in grado di riparare possibili anomalie, eliminando le chiavi superflue.

Il programma è completamente gratuito e compatibile anche con le versioni meno recenti di Windows (Windows 10, Windows 8 e Windows 7). Scaricatelo adesso e date nuova vita al vostro PC!

