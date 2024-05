Manca soltanto un giorno per aggiudicarti un premio con SelfyConto

Manca soltanto un giorno per vincere un premio con SelfyConto di Banca Mediolanum. Se stai ancora tergiversando, non farlo! Devi sapere anche che questo conto corrente online è senza canone fino ai 30 anni, comodo quindi se sei un Under 30. Se non lo sei, non lo pagherai soltanto per il primo anno.

Parliamo dei premi in palio. Si tratta del Samsung Galaxy A25, ma se non ti gusta, puoi virare per uno tra Xbox Series S, Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici, AirPods di terza generazione, Buono Regalo Amazon da 150 euro o smartwatch Garmin Forerunner 55. Per partecipare, devi aprire il conto entro il 31 maggio e accreditare lo stipendio o la pensione entro il 7 settembre. Non ti resta molto tempo!

Manca soltanto un giorno: apri adesso il conto SelfyConto

Banca Mediolanum ha fatto centro con SelfyConto. Considerato uno dei migliori conti online del momento, offre il canone gratuito per il primo anno e, per i più giovani, rimane a costo zero fino ai 30 anni. Ci sono altri vantaggi, come l’assenza di commissioni di prelievo presso gli ATM in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea. Inoltre, le operazioni bancarie principali come bonifici, MAV, RAV, F23, F24, addebiti delle utenze e ricariche telefoniche sono anch’esse completamente gratuite.

SelfyConto permette anche di associare fino a tre carte: la carta di debito Mediolanum Card, la carta di credito Mediolanum Credit Card e la carta prepagata Mediolanum Prepaid Card. Tutto ciò che serve per aprirlo sono un documento di identità e il codice fiscale. L'intera procedura di apertura, con riconoscimento tramite SPID o webcam, si svolge online in pochi minuti.

Quindi, cosa stai aspettando? Apri il conto SelfyConto per aggiudicarti uno dei premi disponibili. Manca soltanto un giorno, quindi fallo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.