Malwarebytes ha bloccato per errore Google

Stando a un gran numero di segnalazioni fatte dagli utenti nelle scorse ore, a causa di un errore di funzionamento i software Malwarebytes hanno cominciato a impedire l’accesso ai siti Google, tra cui Google Search e YouTube, indicandoli come dannosi in quanto contenenti malware. Fortunatamente, tutto è stato già risolto, ma la vicenda ha generato veri e propri attimi di panico tra gli interessati.

Gli utenti coinvolti hanno dichiarato di essere stati letteralmente invasi da una raffica di notifiche relative alla rilevazione di malware, tutte riguardanti vari siti Web sui sottodomini google.com. Dopo aver raccolto le numerose segnalazioni, Malwarebytes è riuscita a far rientrare il problema e in un tweet pubblicato in risposta ai report degli utenti ha spiegato che ciò che ha causato il tutto è stato un malfunzionamento temporaneo che ha interessato un modulo di componenti di filtraggio Web nei suoi prodotti di sicurezza.

We are aware of a temporary issue with the web filtering component of our product that may be blocking certain domains, including https://t.co/LnURsrOUW1. We are actively working on a fix and will update Twitter as soon as we have more information.

— Malwarebytes (@Malwarebytes) September 21, 2022