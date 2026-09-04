Juventus-Milan e Gran Premio di Monza dall'estero senza blocco geografico con una VPN da 1€

Sarà una domenica di passione per gli amanti dello sport, o per meglio dire un weekend. Per quanto riguarda il calcio, oltre a Inter-Napoli sabato sera, tutti i riflettori saranno accesi su Juventus-Milan, posticipo serale del 6 settembre. Nello stesso giorno si correrà anche il Gran Premio d'Italia sulla storica pista di Monza, dove i piloti Ferrari e Kimi Antonelli sono attesi da un bagno di folla enorme.
Per chi si trova all'estero e non ha intenzione di rinunciare a nulla, si rivelerà fondamentale l'utilizzo di una VPN al fine di evitare il blocco geografico che impedisce la visione in streaming dei propri contenuti preferiti, anche di quelli per cui si paga un regolare abbonamento mensile o annuale.
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Tutto quello che bisogna fare è attivare il servizio, quindi scaricare l'app sul dispositivo dove si intende seguire lo sport o qualsiasi altro contenuto streaming, dopodiché accedere all'app con le credenziali fornite al momento della registrazione e connettersi a un server VPN posizionato in Italia.
In questo modo riuscirete a simulare una connessione Internet dall'Italia, facendo decadere in automatico le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali agli utenti in vacanza all'estero.
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