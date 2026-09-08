NordVPN è in offerta: sconto per 28 mesi e una eSIM per l'estero in regalo

La nuova promo di NordVPN rappresenta l'occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN completa e illimitata. Scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (bisogna aggiungere il codice BLAZE4MO al momento dell'attivazione per ottenere il bonus) con un prezzo ridotto a 3,33 euro al mese.
Ad arricchire i vantaggi messi a disposizione degli utenti che attivando la VPN c'è un bonus aggiuntivo. La promo, infatti, include un coupon per ottenere 3 GB gratis con una eSIM Saily, in modo da poter navigare anche all'estero, senza alcun costo.
Per attivare l'offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.
Cosa prevede l'offerta di NordVPN
Per chi sceglie oggi NordVPN c'è la possibilità di sfruttare una VPN senza limiti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una rete non privata.
Da segnalare anche la presenza di un network composto da migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica e censure online.
La VPN prevede anche la possibilità di utilizzo multi-dispositivo, con fino a 10 dispositivi in contemporanea per account, per connessioni sempre senza limiti di banda.
A completare i vantaggi della VPN troviamo la possibilità di utilizzo con una politica no log e, quindi, senza alcuna forma di tracciamento della propria attività online.
Sfruttando l'offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO. C'è anche una eSIM con 3 GB gratis di Saily.
Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.
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