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Nuova VPN senza limiti, la promo di fine agosto di NordVPN è quella giusta

La migliore VPN da attivare ad agosto 2026 non può che essere NordVPN, in offerta con una promo molto vantaggiosa.
Nuova VPN senza limiti, la promo di fine agosto di NordVPN è quella giusta
La migliore VPN da attivare ad agosto 2026 non può che essere NordVPN, in offerta con una promo molto vantaggiosa.
Davide Raia
Pubblicato il 25 ago 2026
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NordVPN è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN illimitata. La promo di fine agosto 2026, infatti, consente ai nuovi utenti la possibilità di accedere al servizio a un prezzo ridotto fino a 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice sconto BLAZE4M0.

L'offerta include anche un coupon per avere 3 GB gratis con una eSIM Saily. Per tutti i dettagli sulla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. C'è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Attiva qui l'offerta di NordVPN

NordVPN

La VPN da scegliere ad agosto 2026

Con NordVPN è ora possibile accedere alla VPN giusta per navigare senza limitazioni. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro anche quando la rete non è privata
  • una politica no log che elimina il tracciamento
  • un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter scegliere un server situato in un altro Paese e aggirare blocchi geografici e censure online
  • la possibilità di utilizzo multi-dispositivo con fino a 10 dispositivi da utilizzare in contemporanea

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. L'offerta consente di ridurre il costo della VPN fino a 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo senza limitazioni. In aggiunta, c'è anche una eSIM Saily con 3 GB gratis in regalo, da utilizzare per navigare all'estero senza alcun costo.

Per sfruttare l'offerta basta seguire il link qui di sotto e completare poi una veloce procedura online. Questa promozione è disponibile solo per un breve periodo di tempo. Si tratta di un'occasione da cogliere al volo per massimizzare i vantaggi.

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