Malware polimorfico: proteggi i tuoi dispositivi con un antivirus aggiornato

Fra le tante minacce alla sicurezza online il malware polimorfico è forse la più insidiosa. Questo tipo di software è indicato sovente anche come malware polimorfo ed è una tipologia di virus in grado di generare copie differenti di se stesso al fine di ingannare gli antivirus ed agire così indisturbato sul dispositivo infettato. Proteggersi da minacce così sofisticate non è semplice, al punto che le soluzioni gratuite per la protezione si rivelano spesso inefficaci. Agli utenti non resta quindi che affidarsi a suite per la sicurezza avanzate come Norton 360.

Norton 360: la risposta giusta alla minaccia del malware polimorfico

La protezione completa di Norton 360 mette al sicuro i dati personali dell'utente e garantisce il corretto funzionamento del sistema operativo davanti a qualsiasi minaccia, anche a quella rappresentata dal malware polimorfico. Infatti, la suite protegge il dispositivo da ogni genere di virus e malware, ma si rivela efficace anche contro i ransomware e contro i tentativi di hackeraggio.

Tra le tante funzionalità incluse in Norton 360 c'è anche un Password Manager che aiuta a gestire in maniera corretta e sicura le password. La VPN di Norton, inclusa a partire dal piano Norton 360 Standard, garantisce invece l'anonimato delle sessioni online. Completa la panoramica delle principali funzionalità la novità Dark Web Monitoring, che scandaglia il dark web alla ricerca di eventuali informazioni personali dell'utente sparse in giro per siti e forum privati.

Norton 360 offre in questo periodo una serie di sconti e offerte che rendono ancora più conveniente la sottoscrizione di un abbonamento. Con le promozioni attuali il risparmio può arrivare fino al 66% rispetto ai prezzi standard ed è quindi il momento giusto per passare alla suite di Norton.

I prezzi partono da 2,50 euro al mese per il piano annuale Norton 360 Standard con pagamento unico di 29,99 euro per i primi 12 mesi. Il piano Norton 360 Deluxe costa invece 34,99 euro per un anno, equivalente a 2,92 euro al mese, mentre il più completo piano Norton 360 Advanced ha un costo per il primo anno di 44,99 euro che equivale ad una rata mensile di 3,75 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.