Mai più password dimenticate con NordPass, ora in offerta con il 56% di sconto

Ogni giorno accediamo a diversi portali online, app e servizi digitali, ciascuno protetto da username e password. Ricordarli tutti è sostanzialmente impossibile, a meno che non si utilizzino le stesse credenziali d’accesso per ogni servizio. Ma in quel caso il rischio di violazione dei dati personali è molto elevato. La soluzione arriva dall’utilizzo di un password manager, uno strumento con il quale gestire in modo sicuro tutte le password. Ma non tutti i password manager sono uguali e quello di NordPass prevede una serie di funzionalità aggiuntive particolarmente interessanti. In questi giorni è in offerta con il 56% di sconto.

Dimentica l’incubo di non ricordare le password

Il password manager NordPass, un prodotto di NordVPN, consente di risolvere il problema delle password dimenticate e del processo di reset delle credenziali d’accesso (spesso non immediato) e di migliorare la sicurezza online e l’esperienza di navigazione.

Questo è reso possibile perché NordPass consente di salvare un numero illimitato di password e credenziali d’accesso potendo contare anche sulla compilazione automatica dei campi d’accesso ai vari portali. Inoltre NordPass identifica le password deboli e quelle che sono già state utilizzate migliorando il livello di sicurezza. L’accesso all’account NordPass avviene solamente tramite riconoscimento biometrico ed è possibile importare ed esportare le password, così come condividerle con persone di fiducia, in totale sicurezza e tranquillità.

A differenza di altri password manager quello di NordPass offre strumenti di sicurezza avanzati, è utilizzabile su qualsiasi dispositivo, integra un generatore di password e offre anche un servizio di assistenza clienti attivo 7 giorni su 7 24 ore su 24.

L’offerta di inizio anno di NordPass prevede il piano biennale a 1,29€ al mese con un risparmio del 56% sul prezzo di listino. Il piano prevede anche tre mesi gratis per un’esperienza di sicurezza totale in grado di prevenire rischi e garantire massima tranquillità.

