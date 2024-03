Mai più pallini bianchi sui vestiti con il levapelucchi elettrico Philips a 9,99€ su Amazon (-50%)

Il levapelucchi elettrico Philips è la soluzione perfetta per rinnovare i tuoi vecchi indumenti con facilità ed efficienza. Disponibile nel raffinato colore nero-oro e dotato di una maniglia in plastica resistente, questo dispositivo è progettato per durare nel tempo.

Con modalità operativa automatica, il rasoio antapelucchi Philips rimuove rapidamente e senza sforzo pillole, peluche e pallini dai tuoi capi di abbigliamento e dalle coperte, ridandogli un aspetto fresco e nuovo di zecca.

Grazie alla sua ampia testina di rasatura, questo levapelucchi funziona in modo rapido ed efficace, richiedendo meno colpi per ottenere risultati ottimali. I 3 fori presenti nella testina consentono di eliminare pillole di tutte le dimensioni, garantendo una pulizia completa su qualsiasi tessuto.

La lama regolabile in altezza consente al rasoio di adattarsi ai tessuti più delicati, assicurando un trattamento delicato anche sui capi più pregiati. Nella confezione sono inclusi il rasoio per tessuti, una spazzola per la pulizia, una delicata protezione in tessuto e 2 batterie Philips AA, garantendo che tu abbia tutto il necessario per iniziare a rinnovare i tuoi capi di abbigliamento immediatamente.

