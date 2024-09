MacBook Pro (2023) a meno di 1900€ su Amazon: compralo adesso

Se stai cercando un portatile premium per il lavoro in mobilità e lo desideri di Apple, così da sfruttare tutte le potenzialità dell'ecosistema della mela, sappi che il MacBook Pro (2023) da 14 pollici è la scelta perfetta per le tue esigenze e necessità. Disponibile su Amazon a 1899,00€ (IVA inclusa e spedizione gratuita), il modello con processore Apple Silicon M3, 8 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD rappresenta un investimento interessante da non lasciarsi sfuggire.

MacBook Pro (2023): ecco perché comprarlo

Il cuore pulsante del MacBook Pro 2023 è il nuovo chip Apple M3, progettato su misura dall'azienda di Cupertino per offrire prestazioni eccezionali. Rispetto ai precedenti chip Intel o anche all’M1, il nuovo SoC costruito a 3 nanometri da TSMC ti permette di eseguire task impegnativi come il video editing, la programmazione complessa o la gestione di applicazioni professionali, mantenendo al contempo bassi consumi energetici. Non di meno potrai godere di una lunga durata della batteria, riducendo il bisogno di ricariche frequenti, il che è perfetto per chi lavora spesso in mobilità.

Inoltre, lo schermo Liquid Retina XDR è semplicemente spettacolare. Con una risoluzione eccezionale e una gamma di colori incredibilmente ampia, questo display ti offre una qualità visiva che fa la differenza, sia che tu stia lavorando su immagini ad alta risoluzione, video in 4K o semplicemente guardando film in streaming. Grazie alla tecnologia ProMotion e ai 1000 nit di luminosità sostenuta, ogni immagine e animazione apparirà sempre fluida e realistica.

Sebbene 8 GB di memoria unificata possano sembrare limitati a confronto con altre opzioni di mercato, la tecnologia di memoria unificata di Apple permette al chip M3 di accedere rapidamente a tutte le risorse necessarie. La sinergia tra CPU, GPU e RAM rende il multitasking estremamente fluido e, insieme all'architettura avanzata del sistema, ti consente di lavorare con più applicazioni contemporaneamente senza risentire di rallentamenti.

Con 512 GB di SSD, avrai accesso a un'ottima capacità di archiviazione. Puoi memorizzare grandi quantità di file, applicazioni e dati senza preoccuparti di esaurire rapidamente lo spazio. In più, la velocità dell’SSD garantisce tempi di caricamento ridotti al minimo e un avvio istantaneo delle applicazioni, offrendoti sempre il massimo della reattività. Corri a prendere adesso il MacBook Pro (2023) a soli 1899,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

