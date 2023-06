WWDC 2023: ecco tutte le novità che ha presentato Apple

Nella giornata di ieri è andato in scena il keynote di apertura della WWDC 2023, evento in occasione del quale Apple ha tolto i veli a svariate novità, relativamente al fronte hardware e anche e sopratutto a quello software, con nuovi Mac, nuove versioni dei sistemi operativi per tutti i dispositivi dell’azienda che saranno rilasciate in autunno e il tanto atteso e finalmente annunciato visore che verrà venduto a partire dal prossimo anno.

WWDC 2023: MacBook, iOS, iPadOS e molto altro ancora

Per quel che concerne il versante Mac, Apple ha annunciato un nuovo MacBook Air da 15 pollici e le nuove versioni di Mac Studio e Mac Pro con chip Apple Silicon. Tutti e tre i computer si caratterizzano per la presenza del chip M2, ma gli ultimi due portano in dote il nuovissimo e altamente performante M2 Ultra.

Sul fronte software, per iPhone è stato annunciato iOS 17. Viene implementata la modalità Standby abilitata quando si esegue la ricarica del dispositivo su un dock compatibile, ci sono i live sticker, l’app Journal, la correzione automatica dei testi evoluta e diventa possibile richiamare l’assistente virtuale dell’azienda semplicemente pronunciando “Siri”.

Per iPad e per il nuovo iPadOS 17, invece, ci sono i widget interattivi, la possibilità di personalizzare la schermata di blocco, l’introduzione anche sulla suddetta piattaforma dell’app Salute e vari miglioramenti per quel che concerne la possibilità di editare i PDF.

Per Mac, poi, è stato annunciato macOS Sonoma, con schermate di blocco animate, una migliore e innovativa gestione dei widget e varie e inattese novità lato gaming.

Per Apple Watch c’è watchOS 10 che sfrutta il machine learning per l’accesso rapido alle informazioni più rilevanti in ogni momento, una nuova watchface dinamica con Snoopy e funzionalità dedicate ai ciclisti, agli appassionati di golf e di tennis.

Alcuni miglioramenti sono stati annunciati pure per HomePod e tvOS per Apple TV, con l’implementazione di FaceTime.

La grande novità dell’evento è però rappresentata da Vision Pro, il visore per la realtà aumentata di Apple. Si basa sul sistema operativo visionOS e rappresenta un dispositivo decisamente rivoluzionario e con cui si potranno svolgere ogni genere d’attività, dall’intrattenimento al lavoro. Il prezzo si vendita base è di 3.499 dollari.