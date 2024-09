MacBook Air (2024) da 15" con M3 al miglior prezzo su Amazon (solo 1349€)

Se stai cercando un laptop per il lavoro in mobilità, sappi che il MacBook Air (2024) con il suo schermo da 15 pollici e il processore Apple Silicon M3 rappresenta l'opzione perfetta. Offerto su Amazon a 1349,00€, IVA e spese di spedizione incluse, questo modello costituisce un investimento eccellente per chi cerca un dispositivo potente e flessibile senza sacrificare la portabilità. Il risparmio poi, è esagerato, pari al 18% sul valore di listino.

MacBook Air (2024) da 15": ecco perché comprarlo

Dotato del nuovo processore Apple Silicon M3, il MacBook Air (2024) assicura prestazioni eccezionali e un'efficienza energetica senza precedenti. Il chip all'avanguardia permette al laptop di eseguire anche le applicazioni più impegnative con agilità e velocità.

Il display Retina da 15 pollici è un altro punto di forza di questo Air. Con una risoluzione superiore e colori vividi, dettagli definiti e un contrasto dinamico esteso, è ideale per il design grafico, l'editing di foto e video o per godere di contenuti multimediali con una qualità visiva eccellente. La grandezza dello schermo migliora l'esperienza d'uso, consentendo di visualizzare più contenuti e finestre mantenendo la portabilità del dispositivo. Con 8 GB di memoria unificata e uno SSD interno da 256 GB, il MacBook Air (2024) bilancia perfettamente capacità di memorizzazione e rapidità nell'accesso ai dati. La memoria unificata facilita l'accesso condiviso a memoria da parte del processore e della GPU, ottimizzando le prestazioni complessive e la fluidità delle applicazioni. Lo SSD da 256 GB offre ampio spazio per salvare documenti, immagini e programmi, assicurando tempi di avvio e caricamento veloci.

Con un prezzo di 1349,00€, IVA e spese di spedizione inclusi, questo device rappresenta un'ottima opportunità per possedere un laptop di alta qualità e all’avanguardia. Approfitta di questa offerta su Amazon e corri a prenderlo adesso; avrai accesso alla consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine.

